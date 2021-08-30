Цены на зерно: стоимость пшеницы резко выросла после сильного падения

В Украине в 2021 году производство зерновых вырастет до рекордных 31,2 миллиона тонн, а это на 26% превосходит урожай культуры в 2020 году

В 2021 году урожай уже превысил показатели 2020-го / Фото: Pixabay

За прошедшие выходные (28 и 29 августа) стоимость пшеницы выросла на 100 гривен: в среднем с 7227 гривен за тонну (27 августа) до 7327 гривен за тонну (30 августа). Такие данные размещены на сайте Tripoli.

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Примечательно, что 23 августа цена держалась на уровне 7291 гривен за тонну, однако к концу недели, 27 августа, упала до 7227 гривен. И с началом недели – новый скачок.

Как менялись цены на пшеницу за прошедшую неделю (с 23 по 30 августа)

В 2020 году цены на пшеницу существенно выросли. Если в начале прошлого года, стоимость зерновой культуры держалась на уровне около 4500 гривен за тонну, то в конце года поднялась до более 7 тысяч гривен.

Производство пшеницы побьет рекорд

Тем временем аналитики "АПК-Информ" повысили оценку производства зерновых в Украине в 2021 году до рекордных 31,2 миллиона тонн. А это на 26% превосходит урожай культуры в 2020 году (24,9 миллиона тонн) и на 8% выше августовской оценки (28,8 миллиона тонн).

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В своих расчетах эксперты учитывали темпы и производственные показатели показателей уборки пшеницы в Украине и по оперативным данным Минагрополитики, и данным Государственной службы статистики.

На такие показатели существенно повлияли погодные условия. Согласно данным Укргидрометеоцентра, в большинстве областей Украины на протяжение четырех последних декад максимальные показатели количества осадков превышали многолетние нормы.

Больше всего дожди повлияли на 4 области, в которых сосредоточено 27% посевных площадей пшеницы:

Днепропетровская область;

Запорожская область;

Кировоградская область;

Херсонская область.

Так, средняя урожайность пшеницы в этих областях в текущем сезоне на 15-20% выше, чем максимальные показатели за 10 предыдущих лет. Вместе с тем не исключена необходимость досушивания зерновой культуры изза обильных осадков.

Пока что нет объективной информации относительно качества пшеницы. Однако существует вероятность того, что показатели производства будут снижены в весе после доработки. Из-за увеличения производства аналитики прогнозируют и рост экспорта пшеницы в 2021-2022 годах — до 21 миллиона тонн или +26%.

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"В случае рекордного урожая кукурузы в Украине в 2021 г. и отсутствия повышенного спроса со стороны импортеров пшеницы, реализация указанного экспортного потенциала может быть под вопросом. Соответственно, по итогам сезона-2021/22 могут сформироваться высокие переходящие запасы зерновой (3,3 млн тонн против 2,1 млн тонн сезоном ранее), что будет оказывать дополнительное давление на цены, которые будут находиться под влиянием ожидаемого рекордного урожая", – говорится в сообщении.

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Напомним, урожайность зерновых культур в 2021 году выросла на 18% по сравнению с прошлым годом. По состоянию на 19 августа аграрии собрали более 31 миллиона тонн зерновых, а это на 11% больше, чем за весь период предыдущего года.

Днем ранее, 18 августа, премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства заявил, что урожай зерновых в текущем году может стать рекордным. Глава Кабмина заявил, что к середине августа в стране намололи 29 млн тонн пшеницы, а это больше, чем за весь сезон 2020 года.