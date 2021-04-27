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Бур'яни забили пшеницю. У Криму 70% полів поросли будяками

27 квітня, 16:45

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Бур'яни на сільгоспугіддях завдають величезних економічних збитків – знижують урожай, погіршують якість продукції

В окупованому Росією Криму на полях в посівах озимих зернових та інших сільськогосподарських культур виявлені бур'яни, чисельність яких наближається до порогової.

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Про це Асоціація реінтеграції Криму повідомляє з посиланням на т.зв. філію "Россільгоспцентру" по Криму.

"Всього на виявлення культур-засмічувачів обстежено 94,82 тис. га, з них засмічено 66,5 тис. га, що становить 70% від дослідженої території", – йдеться в повідомленні.

Бур'яни на сільгоспугіддях завдають величезних економічних збитків сільському господарству: знижують урожай, погіршують якість продукції. При середній засміченості посівів урожай знижується на 20-25%, а при сильній – може загинути повністю.

Нагадаємо, влітку 2014 року окупаційна влада Криму зіткнулася з проблемою реалізації врожаю зернових. Тоді було зібрано 400 тисяч тонн ячменю і 700 тисяч тонн пшениці.

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Найбільш врожайного 2017-го зібрали 1394 тисячі тонн зерна, а після перекриття Україною Північно-Кримського каналу посуха знищила більшу частину посівів, дозволивши 2018-м зібрати лише 760 тисяч тонн зернових.

А тепер Криму загрожує нова біда – хлібні жучки і польові миші можуть знищити врожай зерна.

Торік українські аграрії також стикнулися з проблемою:

Всі подробиці в спецтемі Водопостачання в Крим

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врожай пшениця бур'яни окупація Криму урожайність

Джерело: Сьогодні

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