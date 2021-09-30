Ціни на газ для українців і доплати медикам – головне про гроші СЬОГОДНІ

Сайт "Сьогодні" зібрав всі найважливіші економічні новини за 29 вересня

Кабмін призначив доплати медикам, а в Україні виростуть ціни на газ / Фото: Колаж: Сьогодні

З 1 жовтня для українців зміняться тарифи на газ, а Кабінет міністрів України виділив додаткові 205 тис. грн на доплати медикам.

Сайт "Сьогодні" зібрав всі найважливіші економічні новини за 29 вересня.

Ціна газу

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Ціна газу при оформленні тарифу "Комфортний сезон" складе 7,96 грн за кубометр із ПДВ без вартості розподілу (доставки).



Найнижчі ціни запропонували "Агросинтез Трейдинг" – 7,80 грн за кубометр, "Евод Трейд КП Луцькводоканал" – 7,88 грн за кубометр, "Черкасигаз Збут" і "Уманьгаз Збут" – 7,89 грн за кубометр, а також "Газопостачальна компанія" Нафтогаз України"- 7,96 грн за кубометр.

Найвищі цінники на газ – 13,5 грн за куб – встановили Чернівецька обласна енергопостачальна компанія, Житомирська обласна енергопостачальна компанія і Херсонська обласна енергопостачальна компанія.

Доплати медикам

Кабінет Міністрів України виділив додаткові доплати медикам, які борються з COVID-19.

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До кінця року, 31 грудня, медпрацівникам виділять 204 960 тис. грн. З них 168 тис. грн піде на зарплати медикам. Решту витратять на нарахування доплат до 215,5% зарплати для 4615 працівників.

"Це нагальна потреба, з огляду на високу завантаженість на лабораторні центри, які наразі працюють практично цілодобово", – написав у Telegram прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Опалювальний сезон

В Україні технічна готовність до старту опалювального сезону в регіонах становить 99%.

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Міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов під час засідання Кабінету міністрів зазначив, що уряд створив всі необхідні передумови для своєчасного і безперебійного опалювального сезону і звернувся до керівників на місцях із проханням максимально контролювати ситуацію в регіонах.

"За інформацією органів місцевого самоврядування, за станом на кінець вересня ми йдемо чітко за планом. Технічна готовність об'єктів становить близько 99%", – відзвітував міністр.

Заборона на імпорт електроенергії з РФ і Білорусі

Україна продовжує на місяць заборону імпортувати електроенергію з Російської Федерації та Республіки Білорусь. Попередня заборона діяла до 1 жовтня 2021 року.

За даними оператора системи передачі Укренерго, таке обмеження на імпорт не створює небезпеки для функціонування української енергосистеми.