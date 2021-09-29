Україна продовжила заборону на імпорт електроенергії з РФ і Білорусі

Питання нашої енергетичної безпеки: НКРЕКП заборонила імпорт російської і білоруської електроенергії ще на місяць

НКРЕКП ще на місяць продовжила заборону на імпорт білоруської і російської енергетики / Фото: Колаж: Сьогодні

Україна продовжує на місяць заборону імпортувати електроенергію з Російської Федерації та Республіки Білорусь. Попередня заборона діяла до 1 жовтня 2021 року.

Про це повідомила Національна комісія з регулювання у сферах енергетики та компослуг.

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"Правильне рішення, яке нам довелося довго і зі скрипом продавлювати, але таки вдалося. Це питання нашої енергетичної безпеки", – відреагував нардеп Олексій Гончаренко.

За даними оператора системи передачі Укренерго, таке обмеження на імпорт не створює небезпеки для функціонування української енергосистеми.

Тарифи на електроенергію

З 1 жовтня 2021 року 80% домогосподарств платитимуть за електроенергію меньше. Кабмін ухвалив рішення, яким встановлює тариф 1,44 грн за кіловат-годину для тих, хто споживає до 250 кіловат-годин на місяць.

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Решта платитиме як і раніше – 1,68 грн., заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

За словами міністр, платити менше буде переважна більшість населення України, адже здебільшого домогосподарства споживають не так багато електрики.