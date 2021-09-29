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Газовий контракт із Росією і середня зарплата українців – головне про гроші СЬОГОДНІ

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Гроші"
29 вересня, 06:10
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Сайт "Сьогодні" зібрав всі найважливіші економічні новини за 28 вересня
Угорщина підписала газовий контракт з Росією, а в українців зросла зарплата
Угорщина підписала газовий контракт з Росією, а в українців зросла зарплата / Фото: Колаж: Сьогодні

Угорщина викликає посла України для пояснень через критику українського МЗС газового контракту між Угорщиною і "Газпромом" в обхід України, а в українців за останні 12 місяців (порівняно з серпнем 2020 року) розмір середньої номінальної заробітної плати збільшився на 22,3%.

Сайт "Сьогодні" зібрав всі найважливіші економічні новини за 28 вересня.

Газовий контракт з Росією

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Угорщина і Росія підписали газовий контракт.

  1. Щорічно протягом п'ятнадцяти років в центрально-європейську країну будуть надходити 4,5 млрд кубометрів блакитного палива через "Турецький потік" і газопроводи Південно-Східної Європи. Умови контракту можуть бути скориговані через 10 років. Рішення вступить в силу з 1 жовтня;
  2. Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що енергетичні потреби Угорщини можна найнадійнішим чином забезпечити за допомогою довгострокового контракту з "Газпромом". Він додав, що це питання економіки і національної безпеки, а не політики;
  3. Українські дипломати заявили, що розчаровані такою угодою.

Угорщина викликає посла України для пояснень через критику українського МЗС газового контракту між Угорщиною і "Газпромом" в обхід України.

Україна викликала посла Угорщини

МЗС України аналогічно запросив посла Угорщини в Київ, щоб донести свою принципову позицію про газовий контракт.

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Йдеться про таку позицію:

  • транспортування газу в обхід України підриває національну безпеку держави і енергетичну безпеку Європи;
  • нова угода Угорщини з "Газпромом" завдає серйозного удару українсько-угорським відносинам.

Зарплата українців

Середня заробітна плата українців у серпні 2021 року склала 13 997 грн, що в 2,3 рази вище рівня мінімальної заробітної плати (6000 грн).

Найбільша середня номінальна зарплата за серпень 2021 року за сферами діяльності:

  • інформації та телекомунікації – в середньому 24 813 грн (на 25,1% більше, ніж за серпень 2020 року);
  • фінансова і страхова діяльність – 23 537 грн, на 19,5% більше;
  • державне управління та оборона; обов'язкове соціальне страхування (21: 207 грн, на 26,2% більше).
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Найменші середні номінальні зарплати за серпень 2021 року було в сферах тимчасового розміщення та організації харчування – 9788 грн, на 57,3% більше, ніж за серпень 2020 року; освіти – 10 473 грн, на 27,4% більше; охорони здоров'я та надання соціальної допомоги – 10 898 грн, на 28,4% більше.

12 млрд гривень на субсидії для українців

Міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила, що в Україні на програму субсидій буде виділено ще 12,1 млрд грн.

"Ми завжди в уряді говорили, що після завершення опалювального сезону ми аналізуємо споживання комунальних послуг, тарифи, доходи людей і визначаємо, який ресурс потрібен на підтримку людей. В цьому році ми звернулися, вже є законопроєкт, і буде виділено на програму субсидій 12,1 млрд грн. Цих коштів буде достатньо, щоб пройти частину опалювального сезону 2021 року, а також закладено фінансування на січень, так як це перехідний період, необхідно, щоб були кошти для людей", – сказала Лазебна.

За її словами, в проєкт держбюджету на 2022 закладено більше 38 млрд гривень на субсидії. На думку міністра, при нинішніх тарифах і обсягах споживання цих коштів достатньо.

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