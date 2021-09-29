У Кабміні розповіли про готовність до опалювального сезону

В Україні технічна готовність до старту опалювального сезону в регіонах становить 99%.
Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов під час засідання Кабінету Міністрів у середу.
За словами Чернишова, уряд створив усі необхідні передумови для своєчасного та безперебійного опалювального сезону і звернувся до керівників на місцях із проханням максимально контролювати ситуацію в регіонах.
"За інформацією органів місцевого самоврядування, станом на кінець вересня ми йдемо чітко за планом. Технічна готовність об’єктів становить близько 99%", – звітував міністр.
Тарифи під час опалювального сезону
В ефірі телеканалу "Україна 24" Чернишов запевнив, що ціни на газ для населення під час опалювального сезону зростати не будуть і залишаться на тому рівні, на якому були і минулої зими.
Водночас у Європі бушує газова криза, ціни на блакитне паливо перетнули рекордну позначку у 1000 дол.
І хоча українці платитимуть фіксовану ціну за газ, вона не пройде повз непомітно.
Природний газ використовується при виробництві практично усіх товарів і в залежності від того, яка частка задіяна при виробництві – ціна на товар може зрости навіть в Україні.