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У Кабміні розповіли про готовність до опалювального сезону

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор розділу "Гроші"
29 вересня, 14:59
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Міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов розповів про ситуацію з підготовкою до опалювального сезону в регіонах
Регіони готові на 99% - у Кабміні звітували про підготовку до опалювального сезону
Регіони готові на 99% - у Кабміні звітували про підготовку до опалювального сезону / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні технічна готовність до старту опалювального сезону в регіонах становить 99%.

Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов під час засідання Кабінету Міністрів у середу.

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За словами Чернишова, уряд створив усі необхідні передумови для своєчасного та безперебійного опалювального сезону і звернувся до керівників на місцях із проханням максимально контролювати ситуацію в регіонах.

"За інформацією органів місцевого самоврядування, станом на кінець вересня ми йдемо чітко за планом. Технічна готовність об’єктів становить близько 99%", – звітував міністр.

Тарифи під час опалювального сезону

В ефірі телеканалу "Україна 24" Чернишов запевнив, що ціни на газ для населення під час опалювального сезону зростати не будуть і залишаться на тому рівні, на якому були і минулої зими.

Водночас у Європі бушує газова криза, ціни на блакитне паливо перетнули рекордну позначку у 1000 дол.

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І хоча українці платитимуть фіксовану ціну за газ, вона не пройде повз непомітно.

Природний газ використовується при виробництві практично усіх товарів і в залежності від того, яка частка задіяна при виробництві – ціна на товар може зрости навіть в Україні.

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