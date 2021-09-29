Кабмін призначив доплати медикам. Хто отримає надбавку?

Кабмін виділив медпрацівникам, що ліквідують коронавірус, 204 960 тис. грн

56 млн грн витратять на нарахування доплат для 4615 працівників

Кабінет міністрів України виділив додаткові 205 млн грн на доплати медикам, що борються з COVID-19.

Про це написав нардеп Олексій Гончаренко у Telegram.

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"Кабмін виділив кошти для доплат до зарплати працівникам лабораторних підрозділів МОЗ, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації захворювання на COVID-19", -йдеться у повідомленні.

До кінця року, 31 грудня, виділили медпрацівникам 204 960 тис. грн. З них 168 тис. грн піде на зарплати медикам. А 56 млн грн витратять на нарахування доплат для 4615 працівників у середньому розмірі до 215,5% зарплати.

"Це нагальна потреба, враховуючи високу навантаженість на лабораторні центри, які наразі працюють практично цілодобово", – написав у Telegram прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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