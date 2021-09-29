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Кабмин назначил доплаты медикам. Кто получит надбавку?

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела "Деньги"
29 сентября, 14:16
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Кабмин выделил медработникам, которые ликвидируют коронавирус, 204 960 тыс. грн
56 млн грн потратят на начисление доплат для 4615 работников
56 млн грн потратят на начисление доплат для 4615 работников

Кабинет министров Украины выделил дополнительные 205 млн грн на доплаты медикам, которые борются с COVID-19.

Об этом написал нардеп Алексей Гончаренко в Telegram.

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"Кабмин выделил средства для доплат к зарплате работникам лабораторных подразделений Минздрава, которые непосредственно заняты на работах по ликвидации заболевания COVID-19", – говорится в сообщении.

К концу года, 31 декабря, выделили медработникам 204 960 тыс. грн. Из них 168 тыс. грн пойдет на зарплаты медикам. А 56 млн грн потратят на начисление доплат для 4615 работников в среднем размере до 215,5% зарплаты.

"Это насущная необходимость, учитывая высокую загруженность на лабораторные центры, которые сейчас работают практически круглосуточно", – написал в Telegram премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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