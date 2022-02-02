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Ціни летять у прірву: річна інфляція в єврозоні встановила історичний рекорд

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
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2 лютого, 15:24
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У січні річна інфляція прискорилася
Інфляція в єврозоні набирає обертів
Інфляція в єврозоні набирає обертів

Річна інфляція у єврозоні за підсумками першого місяця 2022 року, за попередньою оцінкою, становила 5,1%. Це максимальний показник за історію спостережень.

Про це повідомляє Статистичне управління Європейського Союзу.

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Споживчі ціни зростали через ціну на енергоносії (+28,6% проти зростання 25,9% у грудні). Зростання цін на продукти харчування, алкоголь і тютюнові вироби склало 3,6% (3,2% у грудні), послуги подорожчали на 2,4%, а несировинні промислові товари стали дорожчими на 2,3% (2,9% у грудні ).

Найбільша річна інфляція була зафіксована у таких країнах Євросоюзу:

  • Литва – 12,2%;
  • Естонія – 11,7%;
  • Словаччина та Бельгія – 8,5%.

При цьому зростання споживчих цін було маловідчутним у таких державах, як:

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  • Мальта – 3,8%;
  • Фінляндія та Португалія – 3,4%;
  • Франція – 3,3%.

А що в Україні?

Наша країна теж зіткнулася з інфляційними небезпеками через подорожчання енергоносіїв. Так, 2021 Україна закінчила з інфляцією в 10%, хоча в макропрогнозі затверджували всього 7,3%.

Найбільше подорожчало:

  • соняшникова олія – 38,8%;
  • цукор – 28,3%;
  • яйця – 19%;
  • хліб – 18,7%.

Подешевшала для українців лише одна категорія продуктів – фрукти. Ціна впала на 10,2%.

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Раніше ми писали, що у 2021 році Україна досягла найвищого доларового ВВП і розповідали, ціни на який товар може змінити запровадження нового податку.

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