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СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

Ціни кардинально відрізняються: де вигідно купити дрова в Україні

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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18 лютого, 18:13
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Розповідаємо, де вигідніше купити дрова та де можна потрапити на недобросовісного продавця
На якому торговому майданчику можна нарватися на шахрая
На якому торговому майданчику можна нарватися на шахрая / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Багато українців опалюють свої будинки дровами, оскільки це екологічно і вигідно, але тільки в тому випадку, якщо ви знаєте, де їх купувати.

"Сьогодні" розкажуть, як відрізняються ціни на дрова на різних майданчиках і де їх вигідніше купувати.

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Маркет-плейси

На інтернет майданчиках типу OLX теж можна легко купити дрова, правда ціни на них кардинально відрізняються в різних оголошеннях.

З одного боку – можна знайти відповідне для себе оголошення та зручно замовити дрова, але деякі моменти насторожують.

Наприклад, у деяких оголошеннях кубометр дубових дров продають всього за 750 грн, у той час як середня ціна на ринку – не нижче 1300 грн.

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Також проблеми з дровами з OLX можуть бути в тому, що продавець не має загальної системи розрахунку обсягу дров. Деякі продають у кубометрах, деякі складометри, деякі відразу машинами.

Таким чином, покупцю важко зорієнтуватися та розрахувати, скільки він реально заплатив за дрова, на цьому та заробляють недобросовісні продавці.

Спеціалізовані сайти

Тут уже все простіше, оскільки всі позиції на сайті вимірюється лише в одній одиниці виміру.

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Найчастіше ціна вказана за кубометр і залежить від того, метрові це дрова або рубані.

На сайтах продажу дров у Києві ціна за кубометр рубаного дуба коливається від 1400 до 1600 грн за кубометр. Березу можна знайти від 1000 грн, також дешево продають акацію

Лісництва та лісгоспи

Найдешевші дрова можна знайти саме там, проте ціна може залежати від того, в якій області ви живете. Наприклад, у Київській області можна знайти колотий дуб за 1020 грн, а метрові поліна – ще дешевше.

Фастівське лісництво продає за такими цінами:

У лісництвах можна знайти найдешевші дрова, оскільки вони не залежать від жодних комерційних структур.

Проте купити дрова – мало, важливо вміти їх правильно висушити і зберегти, про це, а також про те, чим вигідніше опалювати приватний будинок, "Сьогодні" писали раніше.

опаленнядрова
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