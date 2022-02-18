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Цены кардинально отличаются: где выгодно купить дрова в Украине

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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18 февраля, 18:13
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Рассказываем, где выгоднее купить дрова и где можно попасть на недобросовестного продавца
На какой торговой площадке можно нарваться на мошенника
На какой торговой площадке можно нарваться на мошенника / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Многие украинцы отапливают свои дома дровами, поскольку это экологично и выгодно, но только в том случае, если вы знаете, где их покупать.

"Сегодня" расскажут, как отличаются цены на дрова на разных площадках и где их выгоднее покупать.

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Маркет-плейсы

На интернет площадках типа OLX тоже можно без проблем купить дрова, правда цены на них кардинально отличаются в разных объявлениях.

С одной стороны – можно найти подходящее для себя объявление и удобно заказать дрова, но некоторые моменты настораживают.

Например, в некоторых объявления кубометр дубовых дров продают всего за 750 грн, в то время как средняя цена на рынке – не ниже 1300 грн.

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Также проблемы с дровами с OLX могут быть в том, что у продавцом нет общей системы расчета объема дров. Некоторые продают в кубометрах, некоторые в складометрах, некоторые сразу машинами.

Таким образом, покупателю трудно сориентироваться и рассчитать, сколько он реально заплатил за дрова, на этом и зарабатывают недобросовестные продавцы.

Специализированные сайты

Тут уже все проще, поскольку все позиции на сайте измеряется только в одной единице измерения.

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Чаще всего цена указана за кубометр и зависит от того, метровые это дрова или уже рубленные.

На сайтах продажи дров в Киеве цена за кубометр рубленого дуба колеблется от 1400 до 1600 грн за кубометр. Березу можно найти от 1000 грн, также дешево продают акацию.

Лесничества и лесхозы

Самые дешевые дрова можно найти именно там, однако цена может зависеть от того, в какой области вы живете. Например, в Киевской области можно найти колотый дуб за 1020 грн, а метровые поленья – еще дешевле.

Фастовское лесничество продает по таким ценам:

В лесничествах можно найти самые дешевые дрова, поскольку они не зависят ни от каких коммерческих структур.

Однако купить дрова – мало, важно уметь их правильно высушить и сохранить, об этом, а также о том, чем выгоднее отапливать частный дом, "Сегодня" писали ранее.

отоплениедрова
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