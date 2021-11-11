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"Цінопад" у День шопінгу: найдивніші товари, які купують в інтернеті

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу "Гроші"
11 листопада, 16:14
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З 2009 року свято щоосені проводить Alibaba – найбільший онлайн-ритейлер Китаю
День шопінгу святкується у східних країнах
День шопінгу святкується у східних країнах / Фото: Колаж: Сьогодні

У всьому світі 11 листопада святкують День шопінгу, в цей день мільйони людей по всьому світу здійснюють покупку. У Європі це свято конкурує із Чорною п'ятницею, а у східних країнах воно стало її аналогом.

"Сьогодні" разом із експертами інтернет-магазину Rozetka.ua розбирались, що це за свято та що купують в інтернеті.

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Історія свята

День шопінгу святкується у східних країнах. З 2009 року його щоосені проводить Alibaba — найбільший онлайн-ритейлер Китаю. А виникла акція із зовсім іншої події — Дня одинаків (Singles Day), що більш відома як День холостяка. Поступово традицію святкувати День шопінгу перейняли і в західних країнах.

Усе почалося з Alibaba: у 2009-му менеджмент одного з найбільших онлайн-ритейлерів світу вирішив, що самітникам і самітницям не завадило б потішити себе приємними покупками за вигідними цінами.

11 листопада того ж року Alibaba вперше влаштував акцію Double 11 — перший грандіозний інтернет-розпродаж всіх товарів зі знижкою 50%. Традиція прижилася у Китаї, а з часом за датою закріпилася ще одна назва — Всесвітній день шопінгу.

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За фінансовими показниками Всесвітній день шопінгу дає солідну фору Чорній п’ятниці. За статистикою 2017 року (найбільш репрезентативні дані на сьогодні), загальний обсяг продажів у Чорну п’ятницю сягнув $58,3 млрд. Тоді як користувачі Alibaba з Китаю та інших країн накупили у Всесвітній день шопінгу товарів на суму $195 млрд.

Найдивніші покупки у цей день на Alibaba

Ми вивчили каталог популярних товарів на Alibaba протягом останніх шести років (2014-2020 рр.) та обрали найдивніші з них.

Надувний танк

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Стріляти – не стріляє. А от недоброзичливців від дому віджене. Такий танк коштує 469 дол. або 12,3 тис. грн.

/ Фото: скріншот

Шпалери з несправжнім акваріумом

Якщо ви хочете вразити гостей інтер’єром з підводною флорою та фауною, але рибок і водоростей вам шкода – є альтернативний варіант. Ніхто не помітить підміни, якщо не вдивлятиметься. Коштує такий товар 8-11 дол. або 210-290 грн.

/ Фото: скріншот

Барбекю-човен у вигляді пончика

М’ясоїди зможуть повечеряти на воді. А солодкоїжок плавзасіб потішить хіба що "пончиковим" дизайном. Коштує плавзасіб 2800 дол. або 73,4 тис. грн.

/ Фото: скріншот

Потяг-"гусінь"

У парку розваг такий атракціон нікого не здивує. Якщо ж вам потрібно налякати шумних сусідів – забирайте з руками та ногами. Така розвага коштує 30 тис. грн, або 786 тис. грн.

/ Фото: скріншот

День шопінгу в Україні

Онлайн-ритейлер Rozetka у 2016 році вперше в Україні провів Всесвітній день шопінгу та запровадив китайську традицію "цінопадів" від Alibaba.

У День шопінгу онлайн-ритейлери пропонують нижчі знижки на меншу кількість товарів порівняно з Чорною п’ятницею. Але наразі "чорноп’ятничні" розпродажі в Україні все ж популярніші. Якщо кількість відвідувачів сайту Rozetka за годину на Чорну п'ятницю перевищує Всесвітній день шопінгу лише на 17%, то кількість покупців — більше ніж на половину (57%).

Українці купують в цей день необхідне, або ж просто радують себе приємними дрібними покупками. Минуло року, через карантин українці переважно залишалися вдома, тож і часу на покупки в День шопінгу в них було вдосталь.

Українці найчастіше купували в цей день:

  • Маршрутизатор Xiaomi Mi WiFi Router 4A;
  • Респіратор із клапаном Мікрон FFP3;
  • Лікер Jägermeister 0.7 л 35%;
  • Фраголіно Fiorelli Bianco біле солодке 0.75 л 7%;
  • Цукерки Raffaello 150 г.

Серед категорій товарів у 2020-му найбільший попит мали підгузки, засоби індивідуального захисту, пральні речовини, навушники, корми для кішок, кабелі та адаптери, дитячі суміші, кава, чай і тихе вино.

Покупки в інтернеті

Заради економії часу та грошей українці частіше купують речі в інтернеті. Згідно з опитуванням дослідницької компанії Gradus Research, взуття та одяг виявилися найпопулярнішими товарами. 42% користувачів купують їх онлайн.

Також українці купують в інтернеті:

  • гаджети, комп'ютери та аксесуари – 34%;
  • засоби гігієни, догляду за собою – 31%;
  • косметику та парфумерію – 30%;
  • дрібну побутову техніку – 30%;
  • ліки (зокрема, вітаміни, БАДи) 28%;
  • товари для дітей – 23%;
  • товари для дому (посуд, декор тощо) – 23%.

Раніше ми повідомляли, що десятки тисяч гривень українці витрачають на непотрібний одяг, який припадатиме пилом у гардеробі роками. Психологи вбачають у цьому ментальну проблему – таким чином людина намагається підвищити самооцінку.

Нагадаємо, кожен п'ятий українець економить на взутті й шукає босоніжки, кросівки та чоботи дешевше. Найчастіше невисока вартість приваблює молодь до 25 років. Але такого взуття часто не вистачає навіть на один сезон – проблеми з дешевим взуттям виникали у трьох із чотирьох опитаних покупців. Такі результати показало опитування Gradus Research.

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