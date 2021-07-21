Кожен п'ятий українець економить на взутті: чи є сенс купувати дешеве

Думки виробників туфель і лікарів-подологів розійшлися, хоча економ-взуття часом не переживає і одного сезону

Гарне взуття не може коштувати дешево / Фото: Сьогодні, Pixabay

Кожен п'ятий українець економить на взуття та шукає босоніжки, кросівки і чоботи подешевше. Найчастіше невисока вартість приваблює молодь до 25 років. Але такого взуття часто не вистачає навіть на один сезон – проблеми з дешевим взуттям виникали у трьох з чотирьох опитаних покупців. Такі результати показало опитування Gradus Research.

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"Сьогодні" спробували розібратися, що доцільніше – купити кілька пар дешевого взуття або викласти кругленьку суму за те, що прослужить роки. Але виявилося, що судити тільки по грошах – не можна.

Ляпанці, які Інна Тараба купила за 280 гривень, розвалилися після трьох днів шкарпетки. Тепер у жінки – ні грошей, ні покупки. У сервісі по ремонту взуття підтверджують: дешевий товар – це не економія. Таке взуття недоцільно ремонтувати. Дороге взуття, як правило, служить набагато довше. І його вже є сенс нести в ремонт, якщо воно зносилася.

Якісну пару взуття неможливо купити дешево, запевняє власник взуттєвої фабрики Микола Сердюк. Справа в тому, що хороше взуття потрібно шити з хороших матеріалів, а вони коштують дорого. І саме від матеріалу залежить, скільки проживе кілька і чи буде зручно її носити.

"Наявність ребра жорсткості анатомічно допомагає при ходьбі, щоб людина не втомлювався, довго ходячи у взутті. Додатково воно захищає від відчуття каменів на асфальті, якщо підошва тонка", – розповів Сердюк.

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А ось лікарі-подологи, що займаються стопами, кажуть – не важливі ні ціна, ні бренд, ні матеріал. Має значення тільки зручність. Інакше можна зіткнутися з появою тріщин на п'ятах, мозолів, бородавок, врослих нігтів і навіть деформацією суглобів. Лікування кожного з цих діагнозів коштує дорожче 1000 гривень.

Проблему помітили і у взутої у босоніжки кореспондентки "Сьогодні":

"У вас неправильно підібрана взуття. Ви неправильно ходите. Суглоб вивалюється з дірки, він не фіксується, є деформація суглобів", – говорить лікар.

Через таких, здавалося б, невеликих незручностей, можуть виникнути серйозні проблеми – аж до грижею в хребті та деформації внутрішніх органів.

"Спочатку починають страждати коліна, потім може бути защемлення нервів, тому що неправильна навантаження. І від того, що ми неправильно ходимо, внутрішні органи теж приходять в неправильне положення", – попереджає лікар.

Нагадаємо, через звичку українців економити на одязі і взутті, брендові магазини змушені розпродавати колекції з величезними знижками.