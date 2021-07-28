Шафа з'їдає всі грошові запаси. Чому українці бездумно витрачають десятки тисяч гривень на одяг

Українцям важно економити на одежі. Колаж "Сьогодні" / Фото: Pixabay

Десятки тисяч гривень українці витрачають на непотрібний одяг, яка буде припадати пилом в гардеробі роками. Психологи вбачають у цьому ментальну проблему – таким чином людина намагається підвищити самооцінку. Кореспонденти новин "Сьогодні" Ірина Кондрачук та Олена Дронніков розбиралися в цій проблемі.

Що по цифрам

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Незважаючи на те що українці і так стали витрачати на 20-25% менше на одяг і взуття через карантин, шафи все одно поповнюються новими бездумними покупками. За підрахунками Держстату, в 2020 році середньостатистичний житель країни обзавівся обновками в середньому на 5,5 тисяч гривень кожен.

Найбільше закупилися жителі великих міст, менше – глибинки. Необґрунтовані витрати на одяг і взуття були не завжди по кишені, як показує статистика.

Імпульсивна купівля – проблема з самооцінкою

Психолог Валентин Кім бачить причину необґрунтованих покупок в ментальному здоров'ї.

"Недоліки власного статусу ми намагаємося компенсувати одягом. І це дуже погано, тому що ми не змінюємося всередині, ми не змінюємо себе, свою поведінку, свої звички", – говорить психолог Валентин Кім.

Не тільки жінки страждають від імпульсивних витрат на непотрібні речі. Чоловіки часто віддають перевагу не одягу і взуттю, а деталям для автомобіля або інструментам.

"Вони витрачають кошти на нові інструменти, нове приладдя для машини. Тобто це пов'язано не тільки з одягом. Розумієте? Завдяки речам ми намагаємося

дійсно компенсувати те, чого нам не вистачає ", – пояснив психолог.

Як заощадити

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Щоб уберегти себе від надзвичайних витрат на непотрібні речі, стиліст Максим Нетребко радить обійтися базовим гардеробом:

Для чоловіків: штани, костюм, джемпер, краватка, 6 трусів, шкарпетки і 2 майки з плавками;

Жінкам: така ж кількість нижньої білизни і ще купальник, одні капронові колготки в рік, брюки – раз в 4 роки, зимові чоботи – одна пара на 3 роки і туфлі – на 2 роки.

"Є, насправді, правила базового гардероба. Це джинси, сорочка, якийсь топ або футболка, можливо якийсь тренч або джінсовку. І можна взуття на вибір: що нам в житті більше необхідно: кросівки або туфлі. Я думаю, можна в 5 тисяч, грубо кажучи, вкластися ", – розповідає Нетребко.

Щоб шафа не луснула, поки в порожньому гаманці гуляє луна, експерт радить купувати новий одяг, виходячи з того, що є і просто доповнювати гардероб відповідними речами.

Детальніше дізнатися, як можна правильно і економно підібрати одяг і взуття, в новинах "Сьогодні":

Нагадаємо, кожен п'ятий українець економить на взутті і шукає босоніжки, кросівки і чоботи дешевше. Найчастіше невисока вартість приваблює молодь до 25 років. Але такого взуття часто не вистачає навіть на один сезон – проблеми з дешевим взуттям виникали у трьох з чотирьох опитаних покупців. Такі результати показалоопитування Gradus Research.