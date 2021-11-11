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"Ценопад" в День шопинга: самые странные товары, которые покупают в интернете

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела "Деньги"
11 ноября, 16:14
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С 2009 года праздник каждую осень проводит Alibaba – крупнейший онлайн-ритейлер Китая
День шопинга отмечается в восточных странах
День шопинга отмечается в восточных странах / Фото: Коллаж: Сегодня

Во всем мире 11 ноября празднуют День шопинга, в данный день миллионы людей по всему миру совершают покупку. В Европе этот праздник конкурирует с Черной пятницей, а в восточных странах он стал ее аналогом.

"Сегодня" вместе с экспертами интернет-магазина Rozetka.ua разбирались, что это за праздник и что покупают в интернете.

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История праздника

День шопинга отмечается в восточных странах. С 2009 года его каждую осень проводит Alibaba — крупнейший онлайн-ритейлер Китая. А возникла акция из совсем другого события — Дня одиночек (Singles Day), более известного как День холостяка. Постепенно традицию праздновать День шопинга начали и в западных странах.

Все началось с Alibaba: в 2009-м менеджмент одного из крупнейших онлайн-ритейлеров мира решил, что одиночкам не помешало бы порадовать себя приятными покупками по выгодным ценам.

11 ноября того же года Alibaba впервые устроил акцию Double 11 – первую грандиозную интернет-распродажу всех товаров со скидкой 50%. Традиция прижилась в Китае, а со временем за датой закрепилось еще одно название – Всемирный день шопинга.

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По финансовым показателям Всемирный день шопинга дает солидную фору Черной пятнице. По статистике 2017 года (наиболее репрезентативные данные), общий объем продаж в Черную пятницу достиг $58,3 млрд. В то время как пользователи Alibaba из Китая и других стран накупили во Всемирный день шопинга товаров на сумму $195 млрд.

Самые странные покупки в этот день на Alibaba

Мы изучили каталог популярных товаров на Alibaba за последние шесть лет (2014-2020 гг.) и выбрали самые удивительные из них.

Надувной танк

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Стрелять – не стреляет. А вот недоброжелателей от дома отгонит. Такой танк стоит 469 долларов. или 12,3 тыс. грн.

/ Фото: скриншот

Обои с ложным аквариумом

Если вы хотите поразить гостей интерьером с подводной флорой и фауной, но рыбок и водорослей вам жалко – есть альтернативный вариант. Никто не заметит подмены, если не будет всматриваться. Стоит такой товар 8-11 дол. или 210–290 грн.

/ Фото: скриншот

Барбекю-лодка в виде пончика

Мясоеды смогут поужинать на воде. А сладкоежек плавсредство порадует разве что "пончиковым" дизайном. Стоит плавсредство 2800 дол. или 73,4 тыс. грн.

/ Фото: скриншот

Поезд-"гусеница"

В парке развлечений такой аттракцион никого не удивит. Если же вам нужно испугать шумных соседей – покупайте с руками и ногами. Такое развлечение стоит 30 тыс. грн., или 786 тыс. грн.

/ Фото: скриншот

День шопинга в Украине

Онлайн-ритейлер Rozetka в 2016 году впервые в Украине провел Всемирный день шопинга и ввел китайскую традицию "ценопадов" от Alibaba.

В День шопинга онлайн-ритейлеры предлагают более низкие скидки на меньшее количество товаров в сравнении с Черной пятницей. Но сейчас "чернопятничные" распродажи в Украине все же популярнее. Если количество посетителей сайта Rozetka за час на Черную пятницу превышает Всемирный день шопинга всего на 17%, то количество покупателей — более чем на половину (57%).

Украинцы покупают в этот день необходимое, или просто радуют себя приятными мелкими покупками. В прощлом году, из-за карантина украинцы преимущественно оставались дома, и времени на покупки в День шопинга у них было достаточно.

Украинцы чаще всего покупали в этот день:

  • Маршрутизатор Xiaomi Mi WiFi Router 4A;
  • Респиратор с клапаном Микрон FFP3;
  • Ликер Jägermeister 0.7 л 35%;
  • Фраголино Fiorelli Bianco белое сладкое 0.75 л 7%;
  • Конфеты Raffaello 150 г.

Среди категорий товаров в 2020 году наибольший спрос имели подгузники, средства индивидуальной защиты, стиральные вещества, наушники, корма для кошек, кабели и адаптеры, детские смеси, кофе, чай и тихое вино.

Покупки в интернете

Ради экономии времени и денег украинцы чаще покупают вещи в Интернете. Согласно опросу исследовательской компании Gradus Research, обувь и одежда оказались самыми популярными товарами. 42% пользователей покупают их онлайн.

Также украинцы покупают в интернете:

  • гаджеты, компьютеры и аксессуары – 34%;
  • средства гигиены, ухода за собой – 31%;
  • косметику и парфюмерию – 30%;
  • мелкую бытовую технику – 30%;
  • лекарства (в тому числі, витамины, БАДы) 28%;
  • товары для детей – 23%;
  • товары для дома (посуда, декор и т. д.) – 23%.

Ранее мы сообщали, что десятки тысяч гривен украинцы тратят на ненужную одежду, которая пылится в гардеробе годами. Психологи видят в этом ментальную проблему – таким образом, человек пытается повысить самооценку.

Напомним, каждый пятый украинец экономит на обуви и ищет босоножки, кроссовки и сапоги подешевле. Чаще всего невысокая стоимость привлекает молодежь до 25 лет. Но такой обуви часто не хватает даже на один сезон – проблемы с дешевой обувью возникали у трех из четырех опрошенных покупателей. Такой результаты показало опрос Gradus Research.

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