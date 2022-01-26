Ціна на нафту сягнула рекорду з 2014 року — яка тепер її вартість

Такої ціни на нафту не було з жовтня 2014 року

Вартість нафти бʼє всі рекорди / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Ціна на нафту марки Brent 26 січня 2022 року сягнула більше 90 доларів за барель.

Про це свідчать дані Yahoo.Finance.

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Це вважається рекордом із жовтня 2014 року, коли вартість копалини, за даними Мінфіну, сягнула максимуму за місяць — 95,54 дол за барель.

Станом на 18:09 за київським часом ціна на нафту становила 90,14 дол. за барель. При цьому торги 26 січня розпочалися на рівні 88,02 дол. за барель.

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Що підштовхує ціни на нафту до зростання

Ціна на нафту зростає стрімкими темпами. Аналітики вже переписують свої прогнози зі 100 дол. за барель до 150 дол.

Серед причин зростання варто виділити три основні:

напружені відносини України та Росії;

протести в Казахстані;

напади єменських повстанців-хуситів на ОАЕ.

За словами керівника "EXANTE Україна" Володимира Познія, політичний ґрунт – надто сприятливий для прогнозів, що передбачають подальше збільшення цін.

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Нагадаємо, чорне золото за минулий рік подорожчало на понад 50%. Жодні прогнози не справдилися. Ціни на енергоносії били всі рекорди, а подекуди стрибали вище 80 дол. за барель.

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