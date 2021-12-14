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Буковельський експрес: "Укрзалізниця" запускає новий рейс до новорічних свят

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
14 грудня, 16:03
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Курсувати буде сучасний дизель-потяг нашого виробництва
Олександр Перцовський анонсував новий рейс «Укрзалізниці» до Буковеля
Олександр Перцовський анонсував новий рейс «Укрзалізниці» до Буковеля / Фото: Колаж: Сьогодні

До кінця 2021 року "Укрзалізниця" запустить новий експрес до Буковелю. Курсуватиме він за маршрутом Львів — Татарів-Буковель — Ворохта.

Про це повідомив керівник пасажирського напрямку АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський під час брифінгу у Буковелі.

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У грудні компанія отримає новий сучасний дизель-потяг виробництва Крюківського вагонобудівного заводу. Його максимальна швидкість — 140 км/год. У складі поїзда 3 вагони — 170 місць.

Зауважимо, інтер’єр та екстер’єр потяга оформлені в сучасному стилі й пристосований для перевезення маломобільного населення.

Найдовший маршрут в Україні

3 грудня у свій перший рейс вирушив поїзд № 5/6 Маріуполь — Рахів. Його маршрут вважається найдовшим, адже долає 1806 км і сполучає 7 областей.

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Новий поїзд курсує із зупинками в Запоріжжі, Дніпрі, Білій Церкві, Львові, Івано-Франківську, Яремчі, Татарові, Ворохті, Ясіні та Квасах.

Кінцева зупинка знаходиться в найбільш високогірному місті України.

Раніше ми писали, які ще потяги "Укрзалізниця" додає на популярні новорічні напрямки.

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А також розповідали, яка вартість квитків буде 2022 року.

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