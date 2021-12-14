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Буковельский экспресс: "Укрзализныця" запускает новый рейс к новогодним праздникам

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
14 декабря, 16:03
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Курсировать будет современный дизель-поезд нашего производства
Александр Перцовский анонсировал новый рейс «Укрзализныци» к Буковелю
Александр Перцовский анонсировал новый рейс «Укрзализныци» к Буковелю / Фото: Коллаж: Сегодня

До конца 2021 года "Укрзализныця" запустит новый экспресс в Буковель. Курсировать он по маршруту Львов – Татаров-Буковель – Ворохта.

Об этом сообщил руководитель пассажирского направления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский во время брифинга в Буковеле.

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В декабре компания получит новый современный дизель-поезд производства Крюковского вагоностроительного завода. Его максимальная скорость 140 км/час. В составе поезда 3 вагона — 170 мест.

Заметим, интерьер и экстерьер поезда оформлены в современном стиле и приспособлены для перевозки маломобильного населения.

Самый длинный маршрут в Украине

3 декабря в свой первый рейс отправился поезд № 5/6 Мариуполь – Рахов. Его маршрут считается самым длинным, ведь одолевает 1806 км и соединяет 7 областей.

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Новый поезд курсирует с остановками в Запорожье, Днепре, Белой Церкви, Львове, Ивано-Франковске, Яремче, Татаре, Ворохте, Ясине и Квасах.

Конечная остановка находится в самом высокогорном городе Украины.

Ранее мы писали, какие еще поезда "Укрзализныця" добавляет на популярные новогодние направления.

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А также рассказывали, какая стоимость билетов будет в 2022 году.

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