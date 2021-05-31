Боротьба з затримками: в Україні змінилися правила призначення та перерахунку пенсій

Заяви на пенсії почали опрацьовувати по-новому / Фото: Сьогодні

В Україні не тільки підвищили вимоги до страхового стажу, а й вирішили застосовувати новий підхід під час опрацювання заяв про призначення і перерахунок пенсій. У нього, зокрема, заклали принцип екстериторіальності. Оновлені правила діють ще з квітня, тепер про них більш детально розповів Пенсійний фонд України (ПФУ).

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Найголовніша зміна – заяви в бек-офісах ПФУ тепер обробляються тільки в порядку черги (за датою надходження). Тобто без урахування того, де проживає пенсіонер і де було прийнято заяву.

У ПФУ впевнені, що завдяки новій технології не буде затримок з призначенням і перерахунком пенсій.

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"В результаті впровадження екстериторіальності буде забезпечено раціональне використання кадрового потенціалу. Крім того, це прозора система для попередження можливих випадків зволікань у прийнятті рішень", – сказав заступник голови правління ПФУ з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Олександр Малецький.

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Нагадаємо, з липня пенсії в Україні перерахують за двома програмами. А з 1 жовтня введуть доплати пенсіонерам старше 75 років.

Також раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що перехід пенсій з готівковою на карткову форму повинен відбуватися поступово і реалізовуватися як право людей, а не обов'язок, а доставка пенсій має відбуватися максимально комфортно для українців.

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