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Пенсії в Україні перерахують за двома програмами: кого чекає підвищення

20 травня, 18:06

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Деякі українці не підпали під дію індексації пенсійних виплат з 1 березня, зазначила міністерка соцполітики Лазебна

/ Фото: Сьогодні

Українцям у липні 2021 року перерахують пенсії. Йдеться про дві програми:

  • підвищення пенсій у зв'язку зі зростанням прожиткового мінімуму (сума розраховується індивідуально);
  • введення постійної доплати тим, на кого не поширюється індексація (100 гривень на місяць).
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Про це заявила міністерка соціальної політики Марина Лазебна.

"Є близько півмільйона людей, які не підпадають під індексацію. Це ті, чиї пенсії призначені в 2019-2020 роках... Цим пенсіонерам буде надана щомісячна доплата до пенсії в розмірі 100 гривень. Це нова програма", – сказала Лазебна.

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Крім того, з 1 жовтня введуть доплати пенсіонерам старше 75 років – вони отримуватимуть додатково по 400 гривень на місяць.

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Раніше сайт "Сьогодні" підрахував, що після перерахунку пенсій в березні середній український пенсіонер став багатшим на 185 гривень. Згідно з законом, перерахунок пенсій непрацюючим пенсіонерам та особам з інвалідністю проводиться щороку з 1 березня. Цього року їх підвищили в середньому на 11%.

Нагадаємо, з вересня "Укрпошта" більше не носитиме пенсії додому. Детальніше дивіться в сюжеті:

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Пенсійна реформа

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