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Шмигаль нагадав, що виплата пенсій на картку – це право, а не обов'язок

30 квітня, 14:33

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Перехід на карткову форму має відбуватися поступово і бути зручним для отримувачів пенсій, каже глава уряду

Прем’єр Денис Шмигаль вважає, що доставка пенсій має відбуватись максимально комфортно для людей.

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Про це глава уряду пише у своєму Тelegram-каналі.

Він провів нараду щодо тарифів на оплату послуг АТ "Укрпошта", в якій взяли участь представники Мінінфраструктури, Мінсоцполітики, Пенсійного фонду та Офісу президента.

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За словами Шмигаля, всі залучені до цього процесу державні органи та міністерства мають найближчим часом виробити ефективне рішення, яке дозволить захистити пенсіонерів і поштарів.

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"Перехід на отримання пенсій з готівкової на карткову форму має відбуватись поступово та реалізовуватись як право людей, а не зобов'язання. Пенсійний фонд і "Укрпошта" спільно працюють над тим, як покращити якість послуг для пенсіонерів", – додав Шмигаль.

Нагадаємо, з 1 вересня в Україні змінюються правила доставки пенсій і соцвиплат – "Укрпошта" більше не займатиметься доставкою грошей додому.

Ми також розповідали, як зняти з картки пенсію, якщо в селі немає банкомата.

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