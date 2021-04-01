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Хто зможе піти на пенсію з квітня? Вимоги до стажу підвищили

1 квітня, 10:18

Ксенія Капустинська , Олександра Романюк

Фактично йдеться про підвищення пенсійного віку для жінок

Згідно з графіком підвищення пенсійного віку, з 1 квітня в Україні змінилися вимоги до мінімального стажу, який дає право на пенсію.

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Пенсійний вік жінок, які виходять на пенсію за віком на загальних підставах, зрівнявся з пенсійним віком чоловіків. Пенсію за віком будуть нараховувати жінкам тільки після досягнення 60 років (і більше). При цьому стаж повинен становити не менше 28 років. Тим, хто виходить на пенсію в наступному році, потрібно буде мати вже 29 років стажу.

Пенсійний вік жінок, які претендують на пенсію за віком на пільгових умовах, поки нижче, ніж у чоловіків, які мають право на таку ж пенсію. Проте з 1 квітня і для них підвищується і пенсійний вік, і вимоги щодо стажу:

  • Для жінок, які працювали на підземних роботах та роботах з особливо шкідливими і важкими умовами праці за "Списком №1", пенсійний вік в цьому році становить 48 років, якщо вони народилися до 31 березня 1972 року, що і 48 років і 6 місяців – для тих, хто народився в період з 1 квітня по 30 вересня 1973 року.
  • Мінімальний стаж у таких пенсіонерок, які вийдуть на пенсію після 1 квітня 2021 року повинен становити 18 років і 6 місяців. Для чоловіків, що працювали на шкідливих виробництвах, мінімальний пенсійний вік має тановити 50 років, а мінімальний стаж з 1 квітня цього року збільшується до 23 років і 6 місяців.
  • Для жінок, які працювали на шкідливих роботах по "Списку №2", пенсійний вік тепер становить 53 роки, якщо вони народилися до 31 березня 1968, і 53 роки і 6 місяців – якщо народилися з 1 квітня по 30 вересня 1968 року. Мінімальний стаж у цих жінок повинен тепер складати не менше 23 років і 6 місяців (у чоловіків – 28 років і 6 місяців).

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Чоловіки старше 55 років, які працювали трактористами-машиністами в сільському господарстві, можуть тепер вийти на пенсію після 55 років, якщо мають стаж 29 років і більше. Жінки такий же професії, а також машиністи будівельних, дорожніх і вантажно-розвантажувальних машин – після 55 років при наявності стажу 23 роки і 6 місяців.

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Нагадаємо, з 1 квітня також проведуть перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів. Але перерахунок проводиться тільки у разі, якщо людина пропрацювала не менше двох років після попереднього перерахунку або нарахування пенсії. Передбачається, що пенсії підвищаться у 2,7 млн людей. Звертатися до органів Пенсійного фонду їм не потрібно – всі розрахунки проходять в автоматичному режимі.

Коротко про те, що ще змінилося з 1 квітня, – в нашому відео:

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Пенсійна реформа

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Джерело: Сьогодні

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