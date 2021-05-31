Борьба с задержками: в Украине изменились правила назначения и перерасчета пенсий

Заявления на пенсии стали обрабатывать по-новому / Фото: Сегодня

В Украине не только повысили требования к страховому стажу, но и решили применять новый подход при обработке заявлений о назначении и перерасчете пенсий. В него, в частности, заложили принцип экстерриториальности. Обновленные правила действуют еще с апреля, теперь о них более подробно рассказал Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

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Самое главное изменение – заявления в бэк-офисах ПФУ теперь обрабатывают только в порядке очереди (по дате поступления). То есть без учета того, где проживает пенсионер и где было принято заявление.

В ПФУ уверены, что благодаря новой технологии не будет задержек с назначением и перерасчетом пенсий.

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"В результате внедрения экстерриториальности будет обеспечено рациональное использование кадрового потенциала. Кроме того, это прозрачная система для предупреждения возможных случаев проволочек в принятии решений", - сказал зампредседателя правления ПФУ по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Александр Малецкий.

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Напомним, с июля пенсии в Украине пересчитают по двум программам. А с 1 октября введут доплаты пенсионерам старше 75 лет.

Также ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что переход пенсий с наличной на карточную форму должен происходить постепенно и реализовываться как право людей, а не обязанность, а доставка пенсий должна происходить максимально комфортно для украинцев.

Видео: Сегодня

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