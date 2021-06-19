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Біткоїн може стати законним платіжним засобом ще в одній країні

19 червня 2021 17:00

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Можливість повної легалізації біткоїну в Парагваї депутати розглянуть в липні

Фото: REUTERS/Eric Gaillard

Фото: REUTERS/Eric Gaillard

Уже в липні Парагвай може визнати біткоїн законним засобом платежу.

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Про це розповів національний депутат Парагваю Карлітос Рейан, передає bits.media.

За його словами, депутати в наступному місяці обговорять можливість повної легалізації біткоїну в країні. У проекті по легалізації біткоїну може взяти участь PayPal.

"Ми давно говорили про те, що нашій країні треба йти в ногу з часом і з новим поколінням. Момент прийшов, наш момент. На цьому тижні ми починаємо найважливіший проєкт з інновацій на очах у всього світу. Курс BTC злетить на місяць разом з PayPal", – сказав Рейан.

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Нагадаємо, раніше біткоїн потрапив під критику Світового банку, що також зробило негативний вплив на курс.

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Тим часом Україна увірвалася в ТОП-10 країн – лідерів по прибутку від біткоіни. Міністерство цифровий трансформації побачило в цьому привід прискорити легалізацію криптовалюта в нашій країні. На цей момент законопроєкт про віртуальні активи, який вносить відповідні зміни до Податкового кодексу, прийнятий тільки в першому читанні.

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