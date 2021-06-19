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Биткоин может стать законным платежным средством еще в одной стране

19 июня 2021 17:00

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Возможность полной легализации биткоина в Парагвае депутаты рассмотрят в июле

Биткоин могут признать платежным средством в Парагвае. Фото: REUTERS/Eric Gaillard

Биткоин могут признать платежным средством в Парагвае. Фото: REUTERS/Eric Gaillard

Уже в июле Парагвай может признать биткоин законным средством платежа.

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Об этом рассказал национальный депутат Парагвая Карлитос Рейала, передает bits.media.

По его словам, депутаты в следующем месяце обсудят возможность полной легализации биткоина в стране. В проекте по легализации биткоина может поучаствовать PayPal.

"Мы давно говорили о том, что нашей стране нужно идти в ногу со временем и с новым поколением. Момент пришел, наш момент. На этой неделе мы начинаем важнейший проект по инновациям на виду у всего мира. Курс BTC взлетит на луну вместе с PayPal", – сказал Рейал.

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Напомним, ранее биткоин попал под критику Всемирного банка, что также оказало негативное влияние на курс.

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Тем временем Украина ворвалась в ТОП-10 стран – лидеров по прибыли от биткоина. Министерство цифровой трансформации увидело в этом повод ускорить легализацию криптовалют в нашей стране. На данный момент законопроект о виртуальных активах, который вносит соответствующие изменения в Налоговый кодекс, принят только в первом чтении.

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