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Нежиттєздатний. Інвестбанк Goldman Sachs не рекомендує вкладати у біткоїни

19 червня 2021 15:00

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Аналітики вважають, що криптовалюти побудовані на рівнях довіри, які можуть бути підірвані

Аналітики Goldman Sachs вважають біткоїн не надійною інвестицією / Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Аналітики Goldman Sachs вважають біткоїн не надійною інвестицією / Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Інвестиційний банк Goldman Sachs не рекомендує своїм клієнтам купувати монети оскільки вважає, що біткоїни і інші криптовалюти не можна вважати "життєздатними інвестиціями".

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Про це йдеться в звіті Goldman Sachs, який є в розпорядженні Сointelegraph.

"Проаналізувавши різні методології оцінки і застосувавши нашу багатофакторну стратегічну модель розподілу активів, ми прийшли до висновку, що криптовалюта не є життєздатними інвестиціями для диверсифікованих портфелів наших клієнтів", – йдеться в повідомленні.

Відзначимо, що раніше інвестбанк менш категорично ставився до криптовалюти, але зараз вони перестали підтримувати біткоїни і інші цифрові валюти.

"Ми утримуємося від повторення позитивного та негативного галасу, який оточує цю екосистему, тому що ми не хочемо, щоб клієнти коливалися, навіть під впливом какофонії тверджень, багато з яких були необгрунтованими", – йдеться в звіті.

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Також у звіті йдеться, що криптовалюта і технологія ланцюжків блоків "побудовані на рівнях довіри, які можуть бути підірвані".

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Нагадаємо, раніше біткоїн потрапив під критику Світового банку, що також негативно вплинуло на курс.

Тим часом Україна увірвалася в ТОП-10 країн – лідерів по прибутку від біткоїну. Міністерство цифрової трансформації побачило в цьому привід прискорити легалізацію криптовалюти в нашій країні. На цей момент законопроект про віртуальні активи, який вносить відповідні зміни до Податкового кодексу, прийнятий тільки в першому читанні.

Втім, дозволити собі покупку біткоїну в Україні можуть лише деякі. Про те, який в країні прожитковий мінімум, як він виросте і що це змінить, дізнавайтеся з сюжету "Сегодня":

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