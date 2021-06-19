Нежизнеспособен. Инвестбанк Goldman Sachs не рекомендует вкладывать в биткоины

Аналитики считают, что криптовалюты построены на уровнях доверия, которые могут быть подорваны

Аналитики Goldman Sachs считают биткоин не надежной инвестицией / Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Инвестиционный банк Goldman Sachs не рекомендует своим клиентам покупать монеты поскольку считает, что биткоин и другие криптовалюты нельзя считать "жизнеспособными инвестициями".

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Об этом говорится в отчете Goldman Sachs, который есть в распоряжении Сointelegraph.

"Проанализировав различные методологии оценки и применив нашу многофакторную стратегическую модель распределения активов, мы пришли к выводу, что криптовалюты не являются жизнеспособными инвестициями для диверсифицированных портфелей наших клиентов", – говорится в сообщении.

Отметим, что ранее инвестбанк менее категорично относился к криптовалютам, но сейчас они перестали поддерживать биткоин и другие цифровые валюты.

"Мы воздерживаемся от повторения положительной и отрицательной шумихи, которая окружает эту экосистему, потому что мы не хотим, чтобы клиенты колебались, даже под влиянием какофонии утверждений, многие из которых были необоснованными", – говорится в отчете.

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Также в отчете говорится, что криптовалюты и технология цепочек блоков "построены на уровнях доверия, которые могут быть подорваны".

Напомним, ранее биткоин попал под критику Всемирного банка, что также оказало негативное влияние на курс.

Тем временем Украина ворвалась в ТОП-10 стран – лидеров по прибыли от биткоина. Министерство цифровой трансформации увидело в этом повод ускорить легализацию криптовалют в нашей стране. На данный момент законопроект о виртуальных активах, который вносит соответствующие изменения в Налоговый кодекс, принят только в первом чтении.

Впрочем, позволить себе покупку биткоина в Украине могут лишь немногие. О том, какой в стране прожиточный минимум, как он вырастет и что это изменит, узнавайте из сюжета "Сегодня":