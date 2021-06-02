Білорусь поставила на ремонт НПЗ: чи буде в Україні дефіцит 95-го бензину

Україна купує білоруський бензин за ринковою вартістю і жодних знижок сусіди нам не роблять

Білорусь скорочує поставки бензину до України / Фото: nefterynok.info

Білорусь може припинити експорт до України найпопулярнішого бензину А-95. Мовляв, договір не підписали, а отже і не буде пального. Принаймні, про це почали говорити експерти паливного ринку. Одні кажуть – нічого страшного не відбудеться, бензину вистачить всім і ціна не зростатиме, а інші – навпаки: лякають дефіцитом. То ж як буде насправді?

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Про це в новинах "Сьогодні" розбирався Артем Джепко.

Те, що вже сьогодні із заправних пістолетів може перестати литися А-95 – мало хто знає та чув. Ажіотажу на АЗС нема, ціни не поповзли вгору. Але те, що перебої з поставкою палива до України є – факт, кажуть експерти.

Економічний експерт Олександр Хмилевський каже, що проблеми з постачанням пов’язані з ремонтом на Мозирському НПЗ, який почнеться у червні і триватиме два тижні

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Ось саме ці два тижні добряче налякали наших водіїв. Адже мало того, що бензин бодяжать присадками незалежно від бренду, автомобілісти не готові платити більше.

Щомісяця Білорусь поставляла нам 55 тисяч тонн пального саме 95 марки. Цей бензин найпопулярнішій у нас. Тобто, чисто теоретично така "діра", могла б викликати дефіцит на вітчизняних АЗС. Але, ні.

Такої думки дотримується експерт паливного ринку – Геннадій Рябцев. Каже, якщо хтось на цій ситуації вирішив заробити – то це даремно. Ціни на стелах АЗС не поповзуть вгору. Бо в Україні достатньо палива, щоб забезпечити наших водіїв бензином, тому вишиковуватись у черги з каністрами – не варто.

Можна також збільшити поставки литовського, польського, румунського, грецького чи будь-якого іншого бензину, каже експерт. І білоруси це розуміють, тому просто так перестати экспортувати нам бензин та дизель – неможна. Адже, по-перше: є контрактні зобов’язання, а по-друге: Україна купує білоруський бензин за ринковою вартістю. Жодних знижок сусіди нам не роблять. А втрачати такого партнера, як Україна, білорусам фінансово невигідно.

"Білорусь досить сильно залежить від поставки нафтопродуктів в Україну. Той же Мозирський нафтопереробний завод постачає в Україну близько 90% своєї продукції, тобто зупинка постачання бензину вдарить по самій Білорусі, вона їй не вигідна", – каже Олександр Хмилевський.

Ця ситуація повинна стати для нашої країни таким собі сигналом, що ми завжди маємо бути готовими до ризиків.

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Експерт ринку палива Сергій Куюн наголошує:

"Чому ми маємо хвилюватися, що десь у Білорусі на когось наклали санкції, а десь на ремонт зупинився завод. У нас є свої заводи, є свої перевалки. Ми самі забезпечувати і повинні не бути залежними".

Нагадаємо, сайт "Сьогодні" писав, що у червні-2021 Білоруська нафтова компанія скоротить поставки бензину А-95 до України з колишніх 55 до 10 тис. тонн, тобто його поставки впадуть у п'ять разів.

Також раніше повідомлялося, що БНК заявила, що не видавала жодних заборон на поставку бензинів. Однак заступник гендиректора компанії "БНК-Україна" Сергій Мельников припустив, що обсяг поставок може знизитися у зв'язку з плановим ремонтом Мозирського НПЗ.