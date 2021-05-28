Білорусь зупинила постачання бензину до України? Що сталося насправді

Кожен другий літр бензину А-95 в Україні має білоруське походження. Без постачань північних сусідів ринку загрожує дефіцит

Постачальники нафтопродуктів з Білорусі, частка яких на українському ринку становить близько половини, не підтвердили постачання бензину А-95 для українських контрагентів. На цьому тлі стали звучати заяви, що Білорусь нібито повністю зупинила експорт бензину і дизеля до України. Це дійсно може свідчити про те, що Білорусь готується заборонити поставки бензину і дизелю до України. Втім, поки немає жодного офіційного підтвердження, не виключені й інші причини затримок.

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"Сьогодні нам сказали, що щодо А-95 постачань не буде зовсім. Тим часом А-92 буде поставлений у повному обсязі", – заявило джерело профільного видання Enrkorr. Йдеться про постачання від ЗАТ "Білоруська нафтова компанія" (БНК).

Інше джерело зазначило, що переговори ще тривають. Там додають, що якщо БНК дійсно зупинить поставки А-95 до України, це завдасть сильного удару по репутації компанії.

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Голова консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн також вважає це рішення шкідливим для БНК.

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"Найгірше рішення, яке могли прийняти білоруси в поточній ситуації, – закрити постачання бензину А-95 до України, де за їхнім продуктом 50% ринку", – написав Куюн в Facebook.

Він упевнений, що таке рішення також може призвести до дефіциту бензину в Україні. Однак компенсувати втрату поставок наша країна може завдяки транспортуванню морем або з Литви. Щоправда, якщо білоруський бензин наразі поставляється в обсязі 55 тис. тонн, то з Литви можна отримати тільки 10-15 тис. тонн.

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Раніше Куюн зазначав, що вважає малоймовірною тотальну заборону на поставки бензину і дизеля з Білорусі до України. Річ у тому, що цей ринок збуту – основний для білоруських виробників.

"Я в це не вірю. Україна формує основний прибуток білоруської нафтопереробки, яка, в свою чергу, є одним з локомотивів білоруської економіки", – повідомляв Куюн.

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Чому Білорусь може заборонити експорт бензину до України?

Деякі експерти і учасники ринку пального вважають, що такою може стати відповідь Мінська на санкції з боку Києва, зокрема скасування авіасполучення з Білоруссю й заборону на польоти білоруських літаків у повітряному просторі України.

Втім, більшість аналітиків вважають, що режим Олександра Лукашенка не зважиться на такий крок, адже тоді Білорусі буде складно знайти альтернативного покупця нафтопродуктів – в ЄС вже готують економічні санкції проти Білорусі.

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Через що санкції?

У неділю, 23 травня, в Мінську екстрено приземлився літак компанії Ryanair, який летів з Афін до Вільнюса. Спочатку повідомляли про нібито мінування борту, але пізніше з'ясувалося, що лайнер змусили сісти за допомогою винищувача – і все це заради арешту екс головного редактора NEXTA Романа Протасевича. Також була затримана його дівчина.

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За даними білоруської опозиції, влада Білорусі через диспетчерів погрожували збити літак Ryanair, в якому летів Роман Протасевич, якщо лайнер не виконає екстрену посадку в Мінську.

Раніше сайт "Сьогодні" зібрав всі подробиці затримання Протасевича.