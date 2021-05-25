Регулювання цін на бензин ударило по кишені небагатих і економних

На АЗС урізали бонуси для постійних клієнтів, а ціни на газ не падають, хоча мали б

Минулий тиждень показав, що Кабмін не має наміру ні скасовувати, ні редагувати свою нещодавню постанову про встановлення регульованих цін на бензин і дизельне пальне. Навпаки, уряд опублікував нові граничні роздрібні ціни, які виявилися нижчими за попередні. Нагадаємо, ціни на преміум-пальне і зріджені автогаз не регулюються. Трейдери за сім днів незначно опустили ціни на всі види нафтопродуктів.

Реклама

Про те, що станеться з цінами на пальне найближчого тижня, розповіли наші експерти: директор "Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн, заступник директора Науково-технічного центру "Психея" Геннадій Рябцев і аналітик ринку скрапленого газу Артем Куюн.

Читайте також: Ренесанс "бодяги". В Україні пожвавилася торгівля підробним бензином

Що змінилося за тиждень

За новими розрахунками Кабміну, гранична ціна на бензини А-92 і А-95 до кінця травня – 29,84 грн/л (-38 коп./л), на ДП – 27,89 грн/л (не змінилася). На цей момент всі мережі відновили реалізацію преміальних бензинів і ДП, очевидно, повіривши обіцянкам уряду, що санкцій за високі ціни не буде, хоча в постанові це питання так і не прописане. Ціни на бензини знизилися в середньому по Україні на 8 коп./л, на ДП і автогаз – на 4 коп./л.

Але по регіонах картина вийшла строката. Наприклад, в Донецькій області А-95 подорожчав на 36 коп./л, в Кіровоградській подешевшав на 20 коп./л (докладніше див. інфографіку).

Реклама

Найдорожчий бензин А-92 в Луганській області – 29,43 грн/л, бензин А-95 найдорожчий у Києві – 30,54 грн/л.

Найнижчі ціни на бензини в Сумській області: літр А-92 коштує 27,17 грн, літр А-95 – 28,13 грн.

Ціни на дизпальне також змінювалися різноспрямовано і в набагато більшому діапазоні, ніж ціни на бензин. Найбільше зростання виявилося в Донецькій області – на 31 коп./л (до 27,86 грн/л), найбільше зниження – в Луганській – на 28 коп./л (до 28,13 грн/л, це максимальна ціна в Україні) і в Києві на 25 коп./л (до 27,35 грн/л). У більшості регіонів, ціни коливалися в коридорі плюс-мінус 10 коп./л, а в п'яти областях не змінилися. Мінімальна ціна ДП в Миколаївській області – 26,85 грн/л.

Як пояснив Геннадій Рябцев, середня ціна А-95 і ДП в столиці вище рекомендованої Кабміном за рахунок преміальних сортів.

А ось ціни на автогаз поступово йдуть вниз, як і прогнозували наші експерти. І хоча середня ціна поки знизилася ненабагато, до 15,72 грн/л (-4 коп./л), тренд на здешевлення проявився чітко. У 14-ти областях і в Києві ціни впали на 1-14 коп./л, в 10-ти – не змінилися. Найдорожчий газ в Луганській області – 16,17 грн/л (не змінилася), найдешевший в Чернігівській – 15,29 грн/л (-11 коп./л).

Реклама

Розкид цін зменшився щодо бензину і дизелю і збільшився щодо автогазу. Щодо А-92 розкид становить 8,3% (2,26 грн/л), було 9,9%, щодо А-95 – 8,6% (2,41 грн/л), було 12,5%, щодо дизелю – 6,4% (1,73 грн/л), було 10,1%, щодо автогазу – 5,6% (0,88 грн/л), було 5%.

Які ціни у всіх регіонах і наскільки вони змінилися за тиждень – див. інфографіки.

Ціни на А-92

Середня ціна по Україні – 28,16 грн/л.

Ціни на А-95

Середня ціна по Україні – 28,93 грн/л.

Реклама

Ціни на ДП

Середня ціна по Україні – 27,35 грн/л.

Ціни на LPG

Середня ціна по Україні – 15,72 грн/л.

Аналіз ситуації на ринку

Експерти кажуть, що роздрібна торгівля поступово пристосовується працювати в умовах регульованих цін.

За словами Геннадія Рябцева, два фактори сприяли тому, що середня ціна пішла вниз. Знизилися ціни "бензовозних" партій нафтопродуктів в опті – в перерахунку на 20-30 коп./л, і почало діяти регулювання цін.

"В результаті пальне нібито подешевшало, але багато споживачів цього не відчули, – аналізує Геннадій Рябцев. – Стало менше продажів преміального пального, брендові мережі урізали знижки за картками лояльності для постійних клієнтів на 2-3 гривні на літрі. Тобто вони після "здешевлення" стали платити більше. "Нелояльні" виграли, але їх небагато, бо більшість автомобілістів заправляються на одних і тих же АЗС. Зниження цін на стелах компенсовано урізанням бонусів".

Скраплений газ продовжував дешевшати в опті. За інформацією Артема Куюна, за тиждень ціни впали в середньому більше ніж на 500 грн/т (близько 3%).

"Ціни скрапленого газу 24 травня на торгах становили від 22 140 до 22: 326 грн/т, або мінус 260-660 грн/л), в перерахунку на літри це 12,2-12,3 грн/л в опті", – повідомив Артем Куюн.

А ось в роздробі ціна газу знизилася менш ніж на 3%.

За словами Сергія Куюна, для більшості АЗС після регулювання цін продаж заводського (не бодяжного) бензину тепер майже безприбуткові, тому вони максимально підняли ціни на дизпальне і не знижують ціни на автогаз. Також зменшилася різниця в ціні між "другим" і "п'ятим" бензином.

"На автогазі зараз заробляють близько 3 грн/л. Ще заробляють на брендовому пальному, його хто купував, той і купуватиме. Ось такі "антикризові заходи", – підсумував Сергій Куюн.

Висновок: від регулювання цін постраждали економні і небагаті. Ті, хто їздить на дешевшому бензині марки А-92, який тепер коштує не набагато менше, ніж бензин А-95, або на зрідженому газі. Зазвичай з початком літа ціна газу падає до 12 грн/л і нижче, тепер цього, найімовірніше, не буде.

Що може змінитися за тиждень

Поки експерти обережні в прогнозах.

"Все визначатиметься кон'юнктурою на зовнішньому ринку, – говорить Геннадій Рябцев. – Якщо гривня продовжить зміцнюватися, а ціни в опті на кордоні будуть стабільні, то ціни в роздробі також підуть вниз, як і хотілося Кабміну. Намічається слабка тенденція до зниження цін на кордоні".

Сергій Куюн зазначив, що поки цінова політика на роздрібному ринку визначається розрахунками Мінекономіки і ціною нафти на світовому ринку. Але там поки стабільно. Тому очікувати, що пальне у нас дешевшатиме і далі, навряд чи варто.

Не вірять експерти й у здешевлення газу.

"Автогаз мав би подешевшати, потенціал для зниження вже мінімум 50 коп./л, – очікує Артем Куюн. – Але трейдери поки вичікують, не хочуть втрачати прибуток".

Дивіться в сюжеті.