Валютний ринок злякався дефіциту дизелю – долар дорожчає

Україна може втратити частину виторгу в доларах і євро, якщо Білорусь заборонить постачання нафтопродуктів в Україну

Якщо виручка аграріїв знизитися, долар стане ще дорожчим / Фото: ADEM ALTAN/AFP via Getty Images, fssu.gov.ua

Долар 27 травня після зростання за офіційним курсом Нацбанку коштує на міжбанку близько 27,54-27,56 грн. Ослаблення гривні стало наслідком нервової реакції ринку на зупинку авіасполучення з Білоруссю. Якщо Мінськ у відповідь заборонить експорт нафтопродуктів, на ринку дизпального в Україні може виникнути дефіцит. Тому до кінця тижня курс, ймовірно, зросте до 27,65 грн/дол. і 33,65 грн/євро.

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Про це сайту "Сьогодні" розповів аналітик RoboForex Андрій Гойлов. За його словами, можлива нестача дизелю негативно позначиться на аграріях і експортному виторгу від продажу сільгосптоварів. Втім, як вважають експерти ринку пального, Білорусь навряд чи піде на те, щоб зупинити постачання.

"Я в це не вірю. Україна формує основний прибуток білоруської нафтопереробки, яка, своєю чергою, є одним з локомотивів білоруської економіки", – пояснював директор "Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн.

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Крім того, за словами Гойлова, у вівторок Мінфін провів аукціон з розміщення ОВДП. Зарубіжні інвестори не взяли в ньому участі. Зате на вторинному ринку вони збільшили портфелі в цих паперах на 30 млн грн – до 97,28 млрд. Якщо вони вийдуть на ринок з купівлею іноземних валют, гривня ослабне ще більше, вважає Гойлов.

"Все, що відбувається, не найкраще впливає на курс національної валюти", – резюмував експерт

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Нагадаємо, на думку старшого аналітика ForexClub Андрія Шевчишина, єдиним позитивним фактором для гривні нині є наближення відкриття ринку землі з 1 липня.

А про те, чому на початку травня курс долара стрімко падав, дізнавайтеся із сюжету "Сьогодні":

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