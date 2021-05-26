Ефект євробондів. Держборг України зріс на мільярд доларів

На початку осені нашу країну чекає черговий період пікових виплат за державним боргом

У квітні 2021 року державний і гарантований державою борг України збільшився на 19,9 млрд в гривні, до 2,53 трлн гривень, а в доларовому еквіваленті – на 1,16 млрд, до 91,33 млрд доларів. При цьому держборг зріс на 1,03 млрд доларів порівняно з підсумковим значенням за 2020 рік.

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Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Міністерства фінансів України.

Причиною збільшення державного боргу стало переважно розміщення єврооблігацій на суму 1,25 млрд доларів з погашенням 2029 року з прибутковістю 6,875%, вважають у Мінфіні. Також Мінфін залучив 14,4 млрд грн від аукціонів продажу держоблігацій в квітні.

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Зокрема, в квітні:

державний зовнішній борг становив 1,49 трлн грн, або 53,78 млрд дол.;

державний внутрішній борг – 1,04 трлн грн, або 37,54 млрд дол.;

гарантований державою борг – 276,25 млрд грн, або 9,95 млрд дол.

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Нагадаємо, Україна в березні пройшла період пікових виплат за державним боргом. Наступний місяць з високим фінансовим навантаженням – вересень. Експерти наполягають, що до цього моменту Києву слід отримати транш від Міжнародного валютного фонду. Однак перегляд програми МВФ все ще не відбувся.