Долар прискорив зростання, євро теж не стоїть на місці: курс валют НБУ

Національний банк розрахував оновлену вартість української валюти до долара і євро на 27 травня

Національний банк України (НБУ) на четвер, 27 травня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

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1 долар США – 27,55 грн;

1 євро – 33,68 грн;

1 злотий – 7,49 грн;

10 російських рублів – 3,74 грн.

Порівняно зі вчорашніми значеннями долар виріс ще на дев'ять копійок після підвищення на три копійки в попередній банківський день. За тиждень – з 20 по 27 травня – гривня ослабла проти американської валюти вже на 17 копійок. Експерти вже пояснили, чому курс долара почав злітати.

Курс євро підвищився менш істотно – на дві копійки після зростання на 17 копійок день тому.

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Вартість 10 російських рублів 27 травня залишилася майже без змін. А злотий сьогодні подешевшав на дві копійки.

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Офіційний курс долара розраховується на підставі показників на міжбанківському валютному ринку, але з деяким відставанням.

У середу, 26 травня, долар на міжбанку виріс у ціні на шість копійок у купівлі й продажу. Американська валюта до завершення торгів коштувала 27,55/27,57 грн (купівля/продаж). Євровалюта подорожчала на три копійки в купівлі й на дві – у продажу. До закриття євро торгували на рівні 33,69/33,71 грн (купівля/продаж). Сьогоднішні торги ще не почалися.

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Прогнози курсу долара

→ У консенсус-прогнозі, який підготували в Мінекономіки, йдеться про очікування середнього курсу за підсумками 2021 року на рівні 27,9 грн/дол і курс станом на кінець року 28,2 грн/дол.

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→ У держбюджеті-2021 розрахунки зроблені з огляду на середній курс 29,1 гривні за долар. Однак і в Мінфіні, і в НБУ неодноразово запевняли: "бюджетний" курс – не прогноз, його слід сприймати тільки як технічний показник.

→ МВФ у прогнозі економіки України навів такий курс долара до гривні:

2021 рік – 27,98 грн;

2022 рік – 27,61 грн;

2023 рік – 27,59 грн.

→ Аналітики Bank of America вважають, що середньорічний курс у 2021 році становитиме 27 грн/дол. А ось аналітики S&P Global Ratings не такі оптимістичні, їхній прогноз – 29,5 грн на кінець 2021 року (середньорічний курс не надано).

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→ Опитані сайтом "Сьогодні" аналітики були одностайні: до початку літа-2021 долар в обмінниках коштуватиме близько 28 грн.

Відео: Сьогодні

Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий у лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.

За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.

Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень , А гривня недооцінена на 61%.

Всі подробиці в спецтемі Курс долара в Україні