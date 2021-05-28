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Заборони на постачання нема, але є нюанс: чи буде Україна з білоруським бензином

28 травня, 20:24

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

З 1 червня Мозирський НПЗ йде на плановий ремонт, кажуть у Білоруській нафтовій компанії

Білоруська нафтова компанія (БНК) не має наміру припиняти поставки бензину А-95 до України, але може скоротити обсяги через ремонт нафтопереробного заводу в Мозирі.

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Про це в коментарі LB.ua заявив заступник генерального директора "БНК-Україна" Сергій Мельников.

"Ніякої заборони нема. Ми за контрактами номінували обсяги до 5 числа місяця поставок. Номінація буде, але він буде, можливо, в зменшеному обсязі. Це пов'язано з плановим ремонтом Мозирського НПЗ, який почнеться з 1 червня. Щодо інших продуктів жодних заборон нема і ніякого політичного підґрунтя теж нема", – сказав Мельников.

Терміни ремонту він не уточнив, але, за інформацією видання, роботи можуть тривати два тижні.

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Заборони на постачання нема, але є нюанс: чи буде Україна з білоруським бензином

Цікаво, що останні три дні, включаючи 28 травня, БНП пропонувала клієнтам для реалізації базову моторну оливу, дорожній бітум, 80-й бензин-розчинник і неетилований бензин АІ-92. При цьому поставка була можлива до країн Балтії, Молдови та Румунію, Польщі та Чехії, а також країни ЄАЕС, проте з цього переліку випала Україна.

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Нагадаємо, Білорусь фактично оголосила Україні торговельну війну, коли запровадила режим індивідуального ліцензування на імпорт низки українських товарів. Під обмеження потрапили українські кондитерські вироби, шоколад, соки, пиво, плити ДСП і ДВП, шпалери, туалетний папір і упаковка, цегла, керамічна плитка, скляні ампули, сільгосптехніка для посіву, пральні машини і меблі.

Український Кабмін вже проводить консультації з виробниками щодо усунення негативних наслідків дискримінаційних дій уряду Білорусі.

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