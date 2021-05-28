Заборони на постачання нема, але є нюанс: чи буде Україна з білоруським бензином

З 1 червня Мозирський НПЗ йде на плановий ремонт, кажуть у Білоруській нафтовій компанії

Білоруська нафтова компанія (БНК) не має наміру припиняти поставки бензину А-95 до України, але може скоротити обсяги через ремонт нафтопереробного заводу в Мозирі.

Реклама

Про це в коментарі LB.ua заявив заступник генерального директора "БНК-Україна" Сергій Мельников.

"Ніякої заборони нема. Ми за контрактами номінували обсяги до 5 числа місяця поставок. Номінація буде, але він буде, можливо, в зменшеному обсязі. Це пов'язано з плановим ремонтом Мозирського НПЗ, який почнеться з 1 червня. Щодо інших продуктів жодних заборон нема і ніякого політичного підґрунтя теж нема", – сказав Мельников.

Терміни ремонту він не уточнив, але, за інформацією видання, роботи можуть тривати два тижні.

Цікаво, що останні три дні, включаючи 28 травня, БНП пропонувала клієнтам для реалізації базову моторну оливу, дорожній бітум, 80-й бензин-розчинник і неетилований бензин АІ-92. При цьому поставка була можлива до країн Балтії, Молдови та Румунію, Польщі та Чехії, а також країни ЄАЕС, проте з цього переліку випала Україна.

Реклама

Нагадаємо, Білорусь фактично оголосила Україні торговельну війну, коли запровадила режим індивідуального ліцензування на імпорт низки українських товарів. Під обмеження потрапили українські кондитерські вироби, шоколад, соки, пиво, плити ДСП і ДВП, шпалери, туалетний папір і упаковка, цегла, керамічна плитка, скляні ампули, сільгосптехніка для посіву, пральні машини і меблі.

Український Кабмін вже проводить консультації з виробниками щодо усунення негативних наслідків дискримінаційних дій уряду Білорусі.