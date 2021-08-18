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Банк або "Укрпошта"? Як українці отримуватимуть пенсії з 1 вересня

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська редактор розділу Гроші
18 серпня, 07:00
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Масового переведення всіх пенсіонерів на обслуговування в банки поки що не буде
Українці почали активно витрачати свої заощадження. Колаж: "Сьогодні"
Українці почали активно витрачати свої заощадження. Колаж: "Сьогодні"

З 1 вересня одержувачів пенсій не будуть масово переводити на обслуговування в банки. У пенсіонерів залишиться два варіанти отримання виплат:

  • за місцем проживання в межах України через організації, які здійснюють виплати і доставку пенсій (за фактом – через "Укрпошту");
  • через установи банків.
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Про це повідомив "Пенсійний кур'єр".

Пенсіонер самостійно обирає спосіб виплати пенсії. Крім того, змінити спосіб отримання можна в будь-який момент – для цього буде потрібно подати заяву.

"З огляду на зазначене, пенсіонери і після 1 вересня за бажанням продовжать отримувати пенсії через "Укрпошту" з доставкою додому або в поштових відділеннях незалежно від свого віку, стану здоров'я (наявності інвалідності) або потреби в постійному сторонньому догляді", – відзначили фахівці.

Оплату послуг доставки пенсій здійснює Пенсійний фонд України.

Що зміниться

У той же час, постановою Кабміну передбачено проведення конкурсу з відбору організацій, які надаватимуть послуги доставки пенсій з 1 січня 2023 року.

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Тобто такою організацією перестане бути виключно "Укрпошта". До цієї дати "Укрпошта" продовжить доставляти пенсії та грошову допомогу українцям додому.

Як отримувати пенсію через банк

Спочатку потрібно вибрати банк зі списку уповноважених на виплату пенсій.

Щоб стати клієнтом обраного банку, потрібно звернутися до відділення з таким набором документів:

  • довідка або свідоцтво пенсіонера, в якому підтверджено розмір пенсії;
  • ідентифікаційний код (ІПН);
  • паспорт.

Нагадаємо, в серпні значно підвищили пенсії для людей з інвалідністю внаслідок аварії на ЧАЕС.

А прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що пенсії українців можна підвищити удвічі:

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Сайт "Сьогодні" також розбирався, як зняти з картки пенсію, якщо в селі немає банкомату.

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