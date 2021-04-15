Русский
$ 27,98
33,48
  1. Новини економіки
  2. Економіка

Як зняти з картки пенсію, якщо в селі нема банкомата?

15 квітня, 06:31

Олександр Панченко , Ігор Тимофєєв

Майже 14 млн чоловік проживають в селах і містечках, де немає відділень банків і банкоматів

З 1 вересня "Укрпошта" перестане виплачувати у своїх відділеннях і розносити по домівках пенсії та допомоги – гроші повинні будуть надходити одержувачам на картку. Жителі сільської місцевості зіткнуться з серйозними проблемами: як зняти з картки пенсію, якщо в селі нема банкомата?

Реклама

Сайт "Сьогодні" спробував відповісти на найбільш животрепетні питання.

За даними Держстату, в Україні катастрофічно мало банківських відділень і банкоматів. На сьогодні банки є в 3,9% населених пунктів, банкомати – в 4,3%. Очевидно, що насамперед вони відсутні в селах і невеликих містах, де проживає третина населення України, або майже 14 млн чоловік.

Тому їм доведеться щомісяця особисто їхати до найближчого райцентру (або колишнього райцентру), де є відділення банку, або просити когось зняти пенсію з картки.

Читайте також: Більше не "Укрпошта": пенсії в Україні будуть доставляти по-новому

Реклама

Якщо ж хтось у силу віку не може освоїти користування банкоматом, то гроші з картки можна зняти в касі відділення банку за наявності паспорта та пенсійної картки. Для цього потрібно знати свій ПІН-код.

Економіст Олег Пендзин каже, що з соціальної точки зору держава повинна подумати про тих пенсіонерів, які не мають доступу до банкоматів. А таких людей сьогодні кілька мільйонів. Окрім того, без роботи залишаться близько 10 тис. поштарів, які розносять пенсії.

"З економічної точки зору рішення уряду обгрунтоване, але з соціальної точки зору держава повинна зберегти доставку пошти на дім тим, хто цього потребує, і оплачувати цю послугу", – підкреслив експерт.

Тому залишається надія, що Кабмін перегляне рішення про скасування доставки пенсій "Укрпоштою", і маломобільним пенсіонерам не доведеться їхати за тридев'ять земель, щоб отримати свої кревні.

Раніше сайт "Сьогодні" розповідав, куди йти по пенсію замість "Укрпошти" і кому принесуть додому.

Хоча Кабмін і ускладнює отримання пенсій, але поступово їх підвищує. Як зростуть пенсії цього року, дивіться в сюжеті:

Відео: Сьогодні
Реклама

Всі подробиці в спецтемі Пенсійна реформа

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

банки пенсії пенсіонери Укрпошта Пенсійний фонд доставка банкомати Олег Пендзин

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Реструктуризація валютних кредитів – долар перетворюється на гривню за добу: подробиці
Реструктуризація валютних кредитів – долар перетворюється на гривню за добу: подробиціЕкономіка
Ринок пального – з бензином можливі перебої, а ціни на газ і дизель виростуть ще більше
Ринок пального – з бензином можливі перебої, а ціни на газ і дизель виростуть ще більшеЕкономіка
Ціни на пальне по регіонах – чому подешевшав бензин та чи подешевшають газ і дизель
Ціни на пальне по регіонах – чому подешевшав бензин та чи подешевшають газ і дизельЕкономіка
Держмитслужба України успішно стартувала у 2021 році, виконавши у січні-березні план надходжень на 108%
Держмитслужба України успішно стартувала у 2021 році, виконавши у січні-березні план надходжень на 108%Економіка
Що буде з курсом долара, якщо введуть всеукраїнський локдаун
Що буде з курсом долара, якщо введуть всеукраїнський локдаунЕкономіка
В Україні почалися перебої з бензином. Куди зникло пальне з АЗС?
В Україні почалися перебої з бензином. Куди зникло пальне з АЗС?Авто

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти