Банк или "Укрпочта"? Как украинцы будут получать пенсии с 1 сентября

Массового перевода всех пенсионеров на обслуживание в банки пока что не будет

Украинцы начали активно тратить свои сбережения. Коллаж: "Сегодня"

С 1 сентября получателей пенсий не будут массово переводить на обслуживание в банки. У пенсионеров останется два варианта получения выплат:

по месту проживания в пределах Украины через организации, осуществляющие выплаты и доставку пенсий (по факту – через "Укрпочту");

через учреждения банков.

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Об этом сообщил "Пенсионный курьер".

Пенсионер самостоятельно выбирает способ выплаты пенсии. Кроме того, изменить способ получения можно в любой момент – для этого потребуется подать заявление.

"Учитывая указанное, пенсионеры и после 1 сентября по желанию продолжат получать пенсии через "Укрпочту" с доставкой домой или в почтовых отделениях независимо от своего возраста, состояния здоровья (наличия инвалидности) или потребности в постоянном постороннем уходе", – отметили специалисты.

Оплату услуг доставки пенсий осуществляет Пенсионный фонд Украины.

Что изменится

В то же время, постановлением Кабмина предусмотрено проведение конкурса по отбору организаций, которые будут предоставлять услуги доставки пенсий с 1 января 2023 года.

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То есть такой организацией перестанет быть исключительно "Укрпочта". До этой даты "Укрпочта" продолжит доставлять пенсии и денежную помощь украинцам домой.

Как получать пенсию через банк

Сначала нужно выбрать банк из списка уполномоченных на выплату пенсий.

Чтобы стать клиентом выбранного банка, нужно обратиться в отделение с таким набором документов:

справка или свидетельство пенсионера, в котором подтвержден размер пенсии;

идентификационный код (ИНН);

паспорт.

Напомним, в августе значительно повысили пенсии для людей с инвалидностью вследствие аварии на ЧАЭС.

А премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что пенсии украинцев можно повысить в два раза:

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Сайт "Сегодня" также разбирался, как снять с карточки пенсию, если в селе нет банкомата.