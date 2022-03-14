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Забрати посилку попри війну: як працює доставка Justin в Україні

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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14 березня, 12:40
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Розповідаємо, які послуги популярний сервіс доставки пропонує українцям під час воєнних дій
Як працює сервіс доставки Justin
Як працює сервіс доставки Justin / Фото: Колаж: Сьогодні

Воєнні дії в Україні не злякали сферу поштових послуг. Усі компанії підлаштувалися під екстремальні умови та відкривають усі свої відділення там, де безпечно.

Роботу відновив і сервіс Justin. "Сьогодні" розкажуть, як компанія працює в умовах війни.

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Відкриті там, де безпечно

З перших днів війни компанія зупинила надання послуг через бойові дії. Проте вже з 27 лютого сервіс відновив роботу.

Який графік

Justin створили спеціальний документ, у якому щодня оновлюють інформацію. Там можна знайти:

  • які відділення працюють, їхні адреси;
  • у яких містах;
  • який їхній графік.

Перевіряти актуальну інформацію можна за посиланням.

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Бізнес не злякався

Попри воєнні дії український бізнес продовжує надавати послуги українцям. Наприклад, з 12 березня "Нова пошта" відновлює відправлення за кордон, а також запустила чатбот, який допоможе українцям знайти найближче відділення, що працює у воєнний час.

Роботу не припинили і банки. "Сьогодні" писали про те, які відділення ПриватБанку у Києві працюють 14 березня.

Також ми писали, як під час воєнних дій працюють найпопулярніші сервіси доставки в Україні – Glovo, Bolt Food і Rocket.

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Олександр Болтян, аналітик компанії Esperio
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