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Як працює ПриватБанк у Києві – графік відділень

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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14 березня, 11:17
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Розповідаємо, які відділення ПриватБанку у Києві працюють 14 березня
Які відділення ПриватБанку в Києві працюють
Які відділення ПриватБанку в Києві працюють / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Через війну з Росією український бізнес змушений змінювати режим роботи, а подекуди і припиняти надавати послуги. З початку повномасштабної війни українські банки не зупинили роботу повністю, і час від часу публікують інформацію про ті відділення, які можуть працювати з огляду на безпекову ситуацію.

У пресслужбі ПриватБанку повідомляють, що 14 березня у Києві працюють 11 відділень.

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У столиці 14 березня з 10:00 до 13:00 працюють відділення за такими адресами:

  • вул. Срiбнокiльська, 24;
  • ш. Харкiвське, 56;
  • вул. Велика Василькiвська, 43/16;
  • вул. Євгена Сверстюка, 19;
  • вул. Ковпака, 29;
  • вул. Митрополита Василя Липкiвського, 3;
  • просп. Володимира Маяковського, 26;
  • вул. Маршала Тимошенка, 29;
  • вул. Гната Юри, 7д;
  • просп. Перемоги, 27а;
  • вул. Оноре де Бальзака, 16, КОРП.36.

Крім того, по Україні сьогодні відкриті:

  • 811 відділень;
  • 5 562 банкоматів з готівкою;
  • 9 695 терміналів самообслуговування;
  • 88 407 POS-терміналів на касах;

Перевірити, які відділення працюють у конкретний день та час можна за посиланням.

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Допомога Збройним силам України

Клієнти ПриватБанку з 24 лютого переказали понад 2 млрд грн на рахунки Національного банку України. Ці кошти спрямовані на потреби ЗСУ та Мінсоцполітики для гуманітарної допомоги українцям, які постраждали від воєнних дій.

У пресслужбі пояснили, що аби зробити свій внесок, потрібен такий алгоритм:

  • Приват24 – "Добро" – "Підтримка ЗСУ";
  • виберіть рахунок: "Гуманітарна допомога українцям" або "Допомога ЗСУ";
  • у переліку карток виберіть картку або рахунок Бонус+. Переказати кошти ви можете і з картки "єПідтримка".

"Сьогодні" вже писали, скільки коштує долар у ПриватБанку, Ощадбанку і Monobank та про те, що "Нова пошта" відновлює популярну послугу.

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Олександр Болтян, аналітик компанії Esperio
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