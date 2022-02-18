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Vodafone підняв ціни на зв'язок – скільки доведеться платити українцям

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
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18 лютого, 10:17
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У компанії зміну цін пояснили "зростанням витрат на підтримку та розвиток мережі"
Стільниковий зв'язок дорожчає: хто з операторів вже піднімає ціни
Стільниковий зв'язок дорожчає: хто з операторів вже піднімає ціни / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Один з найбільших мобільних операторів України заявив про відчутне подорожчання абонентської плати за пакет із умовно необмеженим мобільним 4G-інтернетом.

Про це повідомляється на сайті Vodafone.

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Повідомляється, що з 1 березня вартість тарифного пакету Vodafone SuperNet Unlim підвищиться з 260 грн/міс. до 300 грн.

У компанії зазначають, що змушені переглянути ціни через зростання витрат на підтримку та розвиток мережі.

Що отримували користувачі у пакеті Vodafone SuperNet Unlim:

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  • 350 хвилин на дзвінки іншим мобільним операторам;
  • необмежений (40 ГБ, після використання яких швидкість знизиться до 0,8 Мбіт/с) мобільний інтернет – з 1 березня буде 50 ГБ.

Вже з весни з пакету приберуть стандартні послуги OnlinePASS (її можна буде підключити окремо за 30 грн/міс., послуга передбачає безлімітний трафік на низку додатків), " Обмін хвилин (обмін 50 хвилин на дзвінки за кордон – на 150 хвилин по Україні) та Багато розмов".

Смартфони для пенсіонерів

У рамках спеціальної державної програми близько 8 мільйонів пенсіонерів в Україні планують забезпечити безкоштовними смартфонами із пільговими пакетами послуг. Заяву про це заявив президент країни Володимир Зеленський під час Diia Summit.

Гаджети дадуть людям старше 60 років, які зробили два щеплення проти коронавірусу, щоб усі вони змогли отримати такий самий доступ до інтернету та технологій, як і молодше покоління.

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Програма ще не має назви, і Зеленський запропонував вибрати її всім разом . Для цього потрібно проголосувати за допомогою нової функції "Опитування" у додатку "Дія".

Раніше "Сегодня" розповідали, як влада захищатиме безкоштовні смартфони від шахраїв, і писали про безкоштовні послуги українських мобільних операторів.

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