Українців опитуватимуть онлайн – "Дія" запускає нову послугу

Президент Зеленський розповів про ще одну нову функцію програми державних послуг, яка вже доступна в кожному смартфоні

Які опитування вже можна пройти / Фото: уніан

У застосунку державних послуг "Дія" стане доступною нова послуга – опитування.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час Diia Summit.

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"Це важливий сервіс для розвитку е-демократії в країні. Опитування серед користувачів "Дії" допоможуть владі дізнатися думку людей, а команді — розробляти нові послуги", – написав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За словами президента, 8 лютого він запускає перше, дебютне опитування. Перше запитання звучить так: "Яка з нових послуг у "Дії" є найкориснішою: зміна місця реєстрації, довідка про несудимість, належний користувач або опитування".

Ще одне запитання, на яке можуть відповісти українці, стосується запуску нової програми для літнії людей. За словами Зеленського, усі вакциновані громадяни старше 60 років зможуть отримати сучасний смартфон та пільговий тариф для нього.

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Усім іншим пропонують обрати назву для цієї програми серед таких варіантів: "Бабусяфон", "єДідусь і єБабуся", "єСмартфон".

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