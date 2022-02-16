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Не віддати, не продати? В Україні вигадали, як стежити за безкоштовними смартфонами для пенсіонерів

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
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16 лютого, 16:46
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Смартфони зможуть отримати 8,5 мільйона українців, але поки що лише 3,5 мільйона з них отримали два щеплення від коронавірусу
Смартфони для пенсіонерів: у чому буде особливість гаджетів
Смартфони для пенсіонерів: у чому буде особливість гаджетів / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Безгкоштовні смартфони, які мають отримати всі вакциновані від коронавірусу громадяни України віком від 60 років, будуть прив'язані до конкретних абонентів.

Про це розповів в інтерв'ю виданню dev.ua заступника міністра цифрової трансформації Олексій Віскуб.

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За його словами, таким чином пенсіонери, які отримали смартфон у подарунок від держави, не зможуть його комусь віддати або передарувати.

"Ми точно забезпечимо те, щоб бабуся або дідусь не змогли передати свій смартфон комусь іншому. Сім-карта буде прив'язана, наприклад, до IMEI телефону і зареєстрована на паспорт. А номер стане відразу фінансовим номером, прив'язаним до паспорта для мінімізації шахрайства" , – розповів Віскуб.

Мобільні оператори, у свою чергу, пропонують встановити спеціальний додаток, який дозволить контролювати, що смартфоном користується один конкретний абонент.

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Очікується, що один смартфон коштуватиме державі 4-5 тис грн, у ньому буде NFC-модуль. Один із потенційних постачальників, з яким ведуться переговори, — компанія Samsung.

Нова програма для пенсіонерів

Подарувати українським пенсіонерам смартфони та ще й із пільговим пакетом послуг пообіцяв президент Володимир Зеленський під час Diia Summit.

Він зазначив, що держава розробила спеціальну програму, щоб усі люди старше 60 років змогли отримати такий самий доступ до інтернету та технологій, як і молодше покоління.

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Програма ще не має назви і Зеленський запропонував вибрати її всім разом . Для цього потрібно проголосувати за допомогою нової функції "Опитування" у додатку "Дія".

Щоб це зробити, потрібно оновити програму до останньої версії та зайти в меню " Послуги ". Перегорнути сторінку до кінця та вибрати розділ " Опитування ".

"Сьогодні" також розповідали, коли потрібно записуватися на отримання смартфонів та писали, як відреагували українці на ідею Володимира Зеленського про видачі безкоштовних гаджетів.

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Цитата дня

Наразі немає економічних причин зростання курсу, є психологічний тиск. Ось зараз є ці побоювання, тому і зростає курс. Чисто на психології.

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