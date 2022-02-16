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Ни отдать, ни продать? В Украине придумали, как следить за бесплатными смартфонами для пенсионеров

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
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16 февраля, 16:46
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Смартфоны смогут получить 8,5 миллиона украинцев, но пока только 3,5 миллиона из них получили две прививки от коронавируса
Смартфоны для пенсионеров: в чем будет особенность гаджетов
Смартфоны для пенсионеров: в чем будет особенность гаджетов / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Бесплатные смартфоны, которые должны получить все вакцинированные от коронавируса граждане Украины старше 60 лет, будут привязаны к конкретным абонентам.

Об этом рассказал в интервью изданию dev.ua замминистра цифровой трансформации Алексей Вискуб.

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По его словам, таким образом пенсионеры, получившие смартфон в подарок от государства, не смогут его кому либо передарить.

"Мы точно обеспечим то, чтобы бабушка или дедушка не смогли передать свой смартфон кому-нибудь другому. Сим-карта будет привязана, например, к IMEI телефона и зарегистрирована на паспорт. А номер станет сразу финансовым номером, привязанным к паспорту для минимизации мошенничества", — рассказал Вискуб.

Мобильные операторы, в свою очередь, предлагают установить специальное приложение, которое позволит контролировать, что смартфоном пользуется один конкретный абонент.

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Ожидается, что один смартфон обойдется государству в 4-5 тыс. грн, в нем будет NFC-модуль. Один из потенциальных поставщиков, с которым ведутся переговоры, — компания Samsung.

Новая программа для пенсионеров

Подарить украинским пенсионерам смартфоны, да еще и со льготным пакетом услуг пообещал президент Владимир Зеленский во время Diia Summit.

Он отметил, что государство разработало специальную программу, чтобы все люди старше 60 лет смогли получить такой же доступ к интернету и технологиям, как и младшее поколение.

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У программы еще нет названия, и Зеленский предложил выбрать его всем вместе. Для этого нужно проголосовать с помощью новой функции "Опрос" в приложении "Дія".

Чтобы это сделать, нужно обновить приложение до последней версии и зайти в меню "Услуги". Пролистать страницу до конца и выбрать раздел "Опрос".

"Сегодня" также рассказывали, когда нужно записываться на получение смартфонов и писали, как отреагировали украинцы на идею Владимира Зеленского о выдаче бесплатных гаджетов.

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