Пенсионерам в Украине подарят смарфоны с интернетом – Зеленский

Украина трансформируется в цифровое государство

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В скором времени все граждане Украины старше 60 лет получат от государства бесплатный, качественный, современный, быстрый смартфон и льготный тариф.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на Diia Summit во вторник, 8 февраля.

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По его словам, еще не у всех старших украинцев есть современные мобильные телефоны, и не все умеют пользоваться интерентом. Государство хочет исправить этот пробел.

"Уже два года как мы начали курсы цифровой грамотности для старшего поколения, а весной будем запускать новую обширную государственную программу. Все желающие вакцинированные украинцы старше 60 лет получат бесплатный качественный современный смартфон и льготный тариф", – сказал президент Зеленский.

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