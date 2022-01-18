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90 тыс. грн пенсии: кто и за что в Украине получает такие деньги

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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18 января, 06:00
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Больше всего выделяют на пожизненное содержание судей
Больше всего получают пенсионеры-судьи
Больше всего получают пенсионеры-судьи / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

С 1 января 2022 года украинские пенсионеры стали получать больше. Выплаты разным категориям выросли неодинаково.

Об этом свидетельствуют данные ПФУ.

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Да, больше всего получают пенсионеры-судьи. В среднем в Украине их пенсионное обеспечение составляет 90 822,18 грн (рост за год на 22 861 тыс. грн), зато пенсионеры по возрасту в среднем получают 3944,81 грн.

Средние размеры назначенных месячных пенсий с целевой денежной помощью с учетом индексации разным категориям (на 1 января 2022 года):

  • по возрасту – 3944,81 грн;
  • по инвалидности – 3269,78 грн;
  • в случае потери кормильца – 3730,71 грн;
  • за выслугу лет – 6442,85 грн;
  • социальные пенсии – 1955,65 грн;
  • пожизненное содержание судей – 90 822,18 грн.

Информация предоставлена без данных АРК, г.Севастополя, по Луганской и Донецкой областях без учета данных по районам, неподконтрольным украинским властям
Информация предоставлена без данных АРК, г.Севастополя, по Луганской и Донецкой областях без учета данных по районам, неподконтрольным украинским властям / Фото: ПФУ

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Как выйти на пенсию в 2022 году

Если вы достигли 60-летнего возраста и имеете 28 лет опыта работы, то вы можете обратиться в Пенсионный фонд для назначения пенсии. Сделать это можно и заранее, за месяц, чтобы получить сразу выплаты.

Необходимые документы:

  • заявление установленной формы;
  • паспорт (оригинал и ксерокопия);
  • документы о месте жительства (регистрации) пенсионера;
  • свидетельство о рождении детей (при необходимости);
  • свидетельство о браке (при необходимости, оригинал + ксерокс);
  • заявление и номер расчетного счета в уполномоченном учреждении банка;
  • трудовая книжка (оригинал и ксерокопия) и другие документы о трудовом стаже;
  • ИНН или свидетельство об общеобязательном государственном социальном страховании;
  • справка из военкомата о прохождении военной службы, военный билет (при необходимости);
  • диплом и другие документы, подтверждающие периоды обучения на дневном отделении до 01.01.2004 (оригинал и ксерокопия);
  • по желанию пенсионера и при подтверждении первичными документами справка о заработной плате за любые 60 месяцев подряд до 30.06.2000 года, независимо от перерывов.

Напомним, некоторым украинцам задним числом пересчитают пенсии. Проведут перерасчет с 1 августа 2021 года.

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Раньше мы писали, что украинцы, которые не работали или не смогли накопить необходимые 15 лет стажа до выхода на пенсию, получают одинаковые выплаты.

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