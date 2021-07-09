На українців чекає "сюрприз" від Ради – тарифи на мобільний зв'язок злетять

Податковий законопроєкт №5600 може мати довгограючий ефект як для привабливості української економіки, так і для гаманців простих громадян

На українців може очікувати різке подорожчання мобільних тарифів / Фото: Анатолiй Бойко, Сьогодні

Діджіталізація відкладається? Всупереч обіцянкам не піднімати зв'язківцям податки депутати хочуть брати більше грошей із мобільних операторів за те, що ті користуються радіочастотами країни. Відповідний законопроєкт парламент вже прийняв у першому читанні.

Кореспондентка "Сьогодні" дізналася, як це вплине на мобільний зв'язок у країні.

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Де собака заритий?

Оператори зв'язку ще в 2019 році вирішили розвивати мобільну мережу. Вони підписали меморандум з державою: вони будуватимуть, а їм не підвищуватимуть податки.

Пізніше уряд ще й ввів мораторій на зростання податків – наразі Мінфін і Верховна Рада хочуть його порушити і забрати у компаній частину грошей.

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Законопроєкт №5600 пропонує підняти податки чи не для всіх сфер економіки. Зміни торкнуться і мобільних операторів: рента на радіочастоти для них може подорожчати на 5%. Кожна компанія, що продала нам сім-карту, вже рахує збитки.

"Для нашої компанії додаткове податкове навантаження складе майже 40 млн гривень протягом року, і відповідно ці кошти були б перенаправлені якраз на розгортання мережі. Можна поставити, наприклад, 40 базових станцій – це покрити значний шматок дороги, це покрити не одне село! Це кілька сіл, де значна територія України", – каже директорка з корпоративного управління і контролю телекомунікаційної компанії Ольга Дейнега.

Як кажуть експерти, тепер тотальна цифровізація країни, якою так пишаються, під загрозою.

"Це насамперед вплине на рівень інвестицій у такі проєкти, які збільшують зростання інфраструктури, і по-друге, може подорожчати телефонний зв'язок", – вважає президент Європейської асоціації програмних інженерів Владислав Савченко.

У Раді думки розділилися

У різних комітетах парламенту по-різному дивляться на проблему.

"Оператори будуть змушені зменшити саме вкладення грошей у розвиток цієї цифрової інфраструктури. Бізнес ніколи не прийде в місто, де немає цифровізації, де немає цифрової інфраструктури", – скаржиться заступник голови комітету Ради з питань цифрової трансформації Олександр Федієнко.

У податковому комітеті кажуть, що ренту на радіочастоти не підвищують, а індексують! Дорожче стане, але ніхто меморандум начебто не порушує.

"Держава обіцяла, що політика буде стабільною і передбачуваною. Якщо ми говоримо про індексацію ставок залежно лише від інфляції, я ні не бачу тут ніякої непослідовності", – пояснив голова комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Голова податкового комітету впевнений, що законопроєкт потрібен державі, тому що нібито зрівняє одні умови для всіх, а бюджет отримає додаткові 50 млрд гривень на рік на пенсії і дороги.

"Бізнес знову почне замислюватися, наскільки варто і комфортно працювати в цій країні, наскільки рівними і чесними є правила гри, як можна довго працювати в країні, в якій правила гри змінюються помахом руки", – стверджує керівниця департаменту комунікацій Європейської Бізнес Асоціації Оксана Мироненко.

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Наразі в парламентському комітеті чекають на пропозиції, що необхідно змінити, в наступний четвер. За словами експертів, голосувати в другому читанні депутати будуть восени, а бізнес вже обраховує, наскільки доведеться переписати цінники на свої послуги і свій товар, щоб працювати без збитків.

Нагадаємо, що наприкінці 2020 року "велика трійка" українських мобільних операторів вже істотно підвищила ціни на деякі свої послуги і внесла зміни в тарифні сітки.

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