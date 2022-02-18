Vodafone взвинил цены на связь – сколько придется платить украинцам

В компании изменение цен объяснили "ростом затрат на поддержку и развитие сети"

Мобильная связь дорожает: кто из операторов уже взвинчивает цены / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Один из самых крупных мобильных операторов Украины заявил об ощутимом подорожании абонентской платы за пакет с условно неограниченным мобильным 4G-интернетом.

Об этом сообщается на сайте Vodafone.

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Сообщается, что с 1 марта стоимость тарифного пакета Vodafone SuperNet Unlim повысится с 260 грн/мес. до 300 грн.

В компании отмечают, что вынуждены пересмотреть цены из-за роста затрат на поддержку и развитие сети.

Что получали пользователи в пакете Vodafone SuperNet Unlim:

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350 минут на звонки другим мобильным операторам;

неограниченный (40 ГБ, после использования которых скорость снизится до 0,8 Мбит/с.) мобильный интернет – с 1 марта будет 50 ГБ.

Уже с весны с пакета уберут стандартные услуги OnlinePASS (ее можно будет подключить отдельно за 30 грн/мес., услуга предусматривает безлимитный трафик на ряд приложений), "Обмен минут" (обмен 50 минут на звонки за границу – на 150 минут по Украине) и "Много разговоров".

Смартфоны для пенсионеров

В рамках специальной государственной программы около 8 миллионов пенсионеров в Украине хотят обеспечить бесплатными смартфонами с льготными пакетами услуг. Заявление об этом сделал президент страны Владимир Зеленский во время Diia Summit.

Гаджеты дадут людям старше 60 лет, которые сделали две прививки против коронавируса, чтобы все они смогли получить такой же доступ к интернету и технологиям, как и младшее поколение.

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У программы еще нет названия, и Зеленский предложил выбрать его всем вместе. Для этого нужно проголосовать с помощью новой функции "Опрос" в приложении "Дія".

Ранее "Сегодня" рассказывали, как власти будут защищать бесплатные смартфоны от мошенников, и писали о бесплатных услугах украинских мобильных операторов.