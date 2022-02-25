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"Укрпошта" відновила роботу деяких відділень: які обмеження чекають на українців

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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25 лютого, 14:20
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Пошта відновила роботу частини відділень
Пошта відновила роботу частини відділень / Фото: уніан, Укрпошта, Колаж: Сьогодні

"Укрпошта" 25 лютого відновила роботу частини відділень там, де це можна зробити безпечно і для клієнтів, і для працівників.

Про це повідомила пресслужба пошти у Facebook.

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Робота відділень в обмеженому режимі буде зосереджена на забезпеченні обслуговування найбільш вразливих верств населення пенсійними виплатами та товарами побутового споживання. Також можна буде отримати посилки.

Де відділення працюватимуть за звичним графіком?

За звичним графіком працюють переважна більшість відділень у Тернопільській, Вінницькій, Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Хмельницькій, Черкаській та Чернівецькій областях.

Де відділення працюватимуть за особливим графіком?

Частково працюють відділення у Запорізькій, Донецькій, Житомирській, Полтавській та Харківській областях.

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Де відділення не працюватимуть?

Не працюватимуть до стабілізації ситуації в Україні відділення в Київській, Луганській, Сумській, Херсонській та Чернігівській областях.

Посилки з Європи та Росії

"Укрпошта" домовилася з європейськими партнерами про відновлення відправлень, як тільки це буде можливо.

Натомість співробітництво з поштами Росії та Білорусі припинено. Посилки та перекази в ці країни не приймаються.

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Ті посилки, які були прийняті до 24 лютого, будуть повернуті власникам з оплатою, як тільки безпекова ситуація дозволить це зробити.

Що було раніше?

"Укрпошта" закрила всі відділення 24 лютого.

Водночас "Нова пошта" продовжила свою роботу, проте лише у тих населених пунктах та місцях, де це можливо. Вони також закликають клієнтів перед тим, як іти до відділення, перевірити на офіційному сайті, чи воно працює.

Раніше ми писали, яку послугу запускає "Нова пошта" вже зовсім скоро.

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