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"Укрпочта" возобновила работу некоторых отделений: какие ограничения ждут украинцев

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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25 февраля, 14:20
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Почта возобновила работу части отделений
Почта возобновила работу части отделений / Фото: УНИАН, Укрпочта, Коллаж: Сегодня

"Укрпочта" 25 февраля возобновила работу части отделений там, где это можно безопасно и для клиентов, и для работников.

Об этом сообщила пресс-служба почты в Facebook.

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Работа отделений в ограниченном режиме будет сосредоточена на обеспечении обслуживания наиболее уязвимых слоев населения пенсионными выплатами и товарами бытового потребления. Также можно будет получить посылки.

Где отделения работают по обычному графику?

По привычному графику работают подавляющее большинство отделений в Тернопольской, Винницкой, Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Ровенской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой областях.

Где отделения работают по особому графику?

Частично работают отделения в Запорожской, Донецкой, Житомирской, Полтавской и Харьковской областях.

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Где отделения не работают?

Не будут работать до стабилизации ситуации в Украине отделения Киевской, Луганской, Сумской, Херсонской и Черниговской областей.

Посылки из Европы и России

"Укрпочта" договорилась с европейскими партнерами о возобновлении отправлений, как только это будет возможно.

Сотрудничество с почтами России и Беларуси прекращено. Посылки и переводы в эти страны не принимаются.

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Те посылки, которые были приняты до 24 февраля, будут возвращены владельцам с оплатой, как только ситуация с безопасностью позволит это сделать.

Что было раньше?

"Укрпочта" закрыла все отделения 24 февраля.

В то же время "Новая почта" продолжила свою работу, но только в тех населенных пунктах и местах, где это возможно. Они также призывают клиентов перед тем, как идти в отделение, проверить на официальном сайте, работает ли оно.

Раньше мы писали, какую услугу запускает "Новая почта" уже совсем скоро.

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