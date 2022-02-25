"Укрпочта" возобновила работу некоторых отделений: какие ограничения ждут украинцев

"Укрпочта" 25 февраля возобновила работу части отделений там, где это можно безопасно и для клиентов, и для работников.
Об этом сообщила пресс-служба почты в Facebook.
Работа отделений в ограниченном режиме будет сосредоточена на обеспечении обслуживания наиболее уязвимых слоев населения пенсионными выплатами и товарами бытового потребления. Также можно будет получить посылки.
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Где отделения работают по обычному графику?
По привычному графику работают подавляющее большинство отделений в Тернопольской, Винницкой, Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Ровенской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой областях.
Где отделения работают по особому графику?
Частично работают отделения в Запорожской, Донецкой, Житомирской, Полтавской и Харьковской областях.
Где отделения не работают?
Не будут работать до стабилизации ситуации в Украине отделения Киевской, Луганской, Сумской, Херсонской и Черниговской областей.
Посылки из Европы и России
"Укрпочта" договорилась с европейскими партнерами о возобновлении отправлений, как только это будет возможно.
Сотрудничество с почтами России и Беларуси прекращено. Посылки и переводы в эти страны не принимаются.
Те посылки, которые были приняты до 24 февраля, будут возвращены владельцам с оплатой, как только ситуация с безопасностью позволит это сделать.
Что было раньше?
"Укрпочта" закрыла все отделения 24 февраля.
В то же время "Новая почта" продолжила свою работу, но только в тех населенных пунктах и местах, где это возможно. Они также призывают клиентов перед тем, как идти в отделение, проверить на официальном сайте, работает ли оно.
Раньше мы писали, какую услугу запускает "Новая почта" уже совсем скоро.