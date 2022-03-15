"Укрпошта" змінила тарифи — скільки тепер коштує популярна послуга

Тариф на оплату послуг діятиме до квітня 2022 року

Комісія за оплату комунальних послуг тепер буде вдвічі меншою / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

"Укрпошта" до квітня вдвічі знизила комісію за оплату комунальних послуг у відділеннях.

Про це повідомляє гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський у Facebook.

Реклама

За його словами, сплатити комунальні послуги з комісією вдвічі меншою, ніж у мирні часи, можна з 15 березня по 1 квітня в будь-який час дня.

"Дуже важливо, щоб економіка працювала, щоб комунальні підприємства, які забезпечують критичну інфраструктуру, мали на це ресурси. Більш того — частину готівкових коштів які ми отримуємо, особливо в оточених регіонах, ми одразу спрямовуємо на виплату пенсій нашим бабусям та дідусям", — написав він.

Нагадаємо, що "Укрпошта" працює майже в усіх областях. У регіонах, де активні воєнні дії, — з певними обмеженнями. Станом на 15 березня в Укрпошті працює 4 799 відділень. Окрім цього, на маршрути, де це безпечно, виїжджають пересувні відділення.

Реклама

Послуги від "Укрпошти"

В умовах воєнного стану українські пенсіонери все ще можуть отримати пенсію. Держава продовжує здійснювати й соціальні виплати та нарахування субсидій, а "Укрпошта" – видавати гроші клієнтам.

Для тих, хто залишається вдома, порядок отримання пенсій та інших виплат не змінився. Якщо людина змінила місце проживання, може отримати пенсію за новою адресою за допомогою послуги переадресації.

Раніше ми розповідали про працівника "Укрпошти", який пішов захищати країну та збив російський літак вартістю в мільйони доларів.

Реклама

Також ми писали, як отримати пенсії в умовах війни через "Укрпошту".